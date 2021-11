James Blunt promet de ne plus jamais sortir de musique si son album bat Adele

James Blunt et Adele s’affrontent dans les charts des albums (Photo : . / Rex / Backgrid/ CBS

James Blunt a promis qu’il ne sortirait plus jamais de musique s’il battait Adele à la première place des charts.

Le couple a tous les deux sorti une nouvelle musique cette semaine, James avec son nouvel album The Stars Beneath My Feet, tandis qu’Adele a sorti son album tant attendu 30.

James, 47 ans, s’est adressé à Twitter pour lancer un défi à ses abonnés, leur disant: « Je jure solennellement que si mon nouvel album (sortie demain) passe au numéro 1, je n’écrirai, n’enregistrerai ou ne chanterai jamais une autre chanson aussi longtemps comme je vivrai.

Bien que cela puisse être une longueur assez extrême, une personne qui ne se plaindrait pas de la fin de la musique de James Blunt est le voisin d’un propriétaire qui a reçu une amende de 1 400 £ pour avoir joué ses chansons toute la nuit.

James a vendu plus de 20 millions de disques au cours de sa carrière et a plaisanté en disant qu’Adele devait « faire des briques » contre lui dans la bataille des charts.

Il a expliqué que l’album Red réédité de Taylor Swift devait également sortir une semaine plus tôt que prévu » de manière tout à fait compréhensible » afin qu’elle n’ait pas à rivaliser avec le sien, plaisantant en disant qu’elle et son label » avaient paniqué » à l’idée d’aller contre lui .

La chanteuse a ajouté qu’Adele et son équipe » devaient être nerveuses, certainement » pour l’affronter – surtout maintenant que toute sa carrière musicale est en jeu.

James a plaisanté à Metro.co.uk: « Je sais que c’était une surprise pour Taylor Swift, [she] a déplacé son rendez-vous quand elle a vu le mien sortir le – je ne sais même pas à quelle date le mien sort pour être honnête.

« Je sais que Taylor Swift est évidemment devenue nerveuse et a changé de rendez-vous quand elle a réalisé que le mien était sorti, et je suppose qu’Adele n’a tout simplement pas remarqué à ce stade ou que sa maison de disques a été un peu trop occupée. »

Il a ensuite plaisanté: « Je suis sûr qu’ils le réaliseront d’une minute à l’autre, peut-être quand ils liront cet article et Dieu sait à quel point ils en auront peur. »

