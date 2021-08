James & Bobby Purify Appel sur Sam & Dave

“Je prends ce que je veux”, ont chanté avec audace Sam & Dave sur leur deuxième single Stax, sorti en 1965. “Je suis un mauvais fonceur, ouais.” Ce qu’ils voulaient, c’était un succès, mais le monde n’était pas encore tout à fait prêt pour eux, même avec un grand nombre écrit par la puissante équipe de Isaac Hayes et David Porter avec Mabon « Teenie » Hodges, plus tard un ingrédient clé du succès d’Al Green chez Hi Records.

Sam et Dave prochain single, “Hold On I’m Comin'”, était celui qui les a placés dans le Top 10 R&B pour la première fois, et les a lancés dans leur série de singles Stax exceptionnels qui a duré jusqu’en 1968. Pendant ce temps, un autre duo de soul masculin était à venir rapidement, qui prendrait cette chanson précédente et ferait des progrès avec sa propre version.

James & Bobby Purify avaient fait la scène à la fin de 1966 avec le classique “I’m Your Puppet”, écrit par un autre duo puissant dans les cercles R&B à l’époque, les écrivains Dan Penn et Spooner Oldham. Après ce succès dans le Top 10 soul et pop, ils ont eu une entrée plus modeste dans le Top 30 R&B avec “Wish You Didn’t Have To Go”, puis ont fait le Top 20 avec “Shake A Tail Feather”.

“I Take What I Want” avait été repris comme une reprise outre-Atlantique, peu après l’original de Sam & Dave, par des groupes tels que les Hollies et les Artwoods, mettant en vedette Ronnie Woodle frère de, Art. Ensuite, les Purifys ont enregistré le morceau comme leur prochaine sortie pour Bell Records, entrant dans le classement R&B le 5 août 1967. Il a atteint le n ° 23 et le n ° 41 pop. Une autre année plus tard, Aretha Franklin a donné à la chanson son sceau d’approbation, l’incluant sur l’album Aretha Now. Les popsters britanniques les Tremeloes se sont lancés dans l’aventure, et la chanson a continué à attirer des reprises dans les années 1970 par Ann Peebles et Rory Gallagher.

