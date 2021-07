James Bond arrive à Rocket League (ou sa voiture est, de toute façon)

Rocket League est un jeu sur les voitures jouant au football. Mais y a-t-il des gens à l’intérieur des voitures ? Apparemment non – les voitures, comme le public, sont remplies d’œufs sensibles, selon la tradition de la Rocket League – mais nous aimons penser que James Bond peut être l’œuf. Euh, exception.

L’emblématique Aston Martin DB5 de 007 est apparue pour la première fois dans Le doigt d’or en 1964, et est depuis devenu connu comme le spymobile préféré de Jamie B, apparaissant à nouveau dans des films comme Oeil doré, Le monde n’est pas suffisant, Casino Royale, Chute du ciel (dans lequel il a été fait exploser par les méchants), et Spectre. Elle a également été immortalisée dans LEGO, et la GoldenEye DB5 vit actuellement au London Film Museum, en tant que deuxième voiture la plus célèbre du Royaume-Uni, après Brum.

Maintenant, la voiture qu’aucun d’entre nous chez Nintendo Life ne pourrait espérer se permettre, même si nous rassemblions tout notre argent, apparaît dans Rocket League aux côtés d’autres automobiles bien connues comme la Batmobile de 89, KITT et la Jurassic Jeep Wrangler.

L’Aston Martin DB5 sera disponible du 29 juillet au 4 août, dans le cadre d’un ensemble comprenant également les roues, un moteur audio “unique en son genre”, la peinture signature Silver Birch et un Décalque de la vie de bobine. Ces objets ne peuvent être équipés que sur le DB5. Il coûte 1100 crédits et ne sera disponible que pour une durée limitée, bien qu’apparemment “James Bond reviendra” avec plus de voitures classiques plus tard dans l’année.

La DB5 de James Bond a traversé beaucoup de choses, mais nous sommes toujours un peu nerveux à l’idée de jouer au football avec. Et si on le bosselait ? Les ballons de football sont-ils suffisamment souples pour ne pas rayer la peinture ? S’il vous plaît, n’envoyez pas de tueurs à gages après nous, M. Bond.

