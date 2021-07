James Bond aura 60 ans l’année prochaine, mais il est encore temps de célébrer cet autre jalon sans rapport avec le Dr.

Le monde aurait sûrement finalement vu James Bond arriver sur le grand écran malgré tout, car les livres de Ian Fleming faisaient fureur à l’époque de leur publication. Tous ces livres sont toujours imprimés, il n’a jamais été question de savoir si les films 007 se produiraient, mais quand. Grâce aux efforts d’EON Productions, le monde peut désormais célébrer près de 60 ans de Dr. No, lorsque l’anniversaire de la sortie du film arrivera l’année prochaine. En attendant, les fans auront No Time To Die qui se déroulera devant leurs yeux le 30 septembre au Royaume-Uni et le 8 octobre aux États-Unis.