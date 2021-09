James Bond : les personnages féminins surpassent l’agent 007 – El Sol de México

L’agent James Bond Il est l’un des personnages les plus mémorables de l’industrie cinématographique depuis sa première apparition en 1962. Au fil des ans, le Agent 007 a été joué par différents acteurs masculins, il est donc difficile pour certains d’accepter un renouvellement du personnage.

C’est le cas de l’acteur qui lui donne actuellement la vie, Daniel Craig, qui n’était pas si convaincu qu’une femme donne vie à l’agent secret. Face à cela, il a une position très ferme :

“Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les personnes de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle être James Bond alors qu’il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond pour une femme ?”

Sa déclaration a ouvert la controverse parmi les cinéphiles, car beaucoup ont assuré qu’il y avait encore plus de personnages féminins “badass” que lui. Agent 007.

Voici quelques exemples:

Trinity (Carrie-Anne Moss) – Matrix

En mai 1999, l’une des protagonistes féminines qui a le plus inspiré les futurs films est arrivée sur grand écran. L’actrice Carrie-Anne Moss a pris la garde-robe en cuir pour participer au premier film de Matrice.

Même si, avant sa participation à cette trilogie, l’actrice était peu reconnue, son rôle de Trinité conquis l’ensemble du public car, accompagné de la gestion du Wachowski, a livré des scènes d’action inoubliables pour le cinéma.

Black Widow (Scarlett Johanson) – Avengers / Black Widow

L’une des actrices les plus appréciées de l’industrie est venue dans les films d’action pour conquérir les fans. Scarlett johanson réussi à capter les regards dès sa première apparition en tant que Agent Romanoff et pas précisément à cause de sa beauté.

Le sérieux, la force et le courage qu’il a exprimés dans son rôle, accompagnés d’une chorégraphie extraordinaire pour les scènes d’action réalisées Veuve noire l’un des plus ‘personnagesdur à cuire’ de l’univers cinématographique Marvel.

Lorraine Borudhton (Charlize Theron) – Atomique

Une autre adaptation d’un roman graphique est sortie sur grand écran. Le film ‘Atomic’ nous présente un Charlize Theron expert dans l’art du combat au corps à corps.

Mais pas seulement cela, puisque son personnage d’agent a la capacité d’affronter plus de cinq “voyous” en même temps en raison de ses compétences étendues au combat. main à main.

Comme un crochet pour que les cinéphiles affluent dans les cinémas de 2017, la première bande-annonce du film montre Lorraine dans sa splendeur maximale devant les coups, pendant une minute. Ici, nous le partageons avec vous :

Alice Abernathy (Milla Jovovich) – Resident Evil Saga

En 2002 une adaptation cinématographique du jeu vidéo Resident Evil est venu au cinéma. Au sein du casting, nous avons été présentés à l’actrice mile Jovovich donner vie à Alice Abernathy.

La surprise a été prise par les fans du jeu car, malgré le fait que ce personnage n’existe pas dans la franchise, le jeu d’acteur, l’attitude forte et ses scènes d’action ont tourné mile Jovovich dans l’une des femmes préférées pour jouer un rôle de cette taille.

Lara Croft (Angelina Jolie) – Tomb Raider

Si nous parlons de personnages intimidateurs, il n’y a pas de meilleure actrice qui en joue un que Angelina Jolie. A ses débuts en tant que Lara Croft en 2001, il a montré que les rôles d’action sont parfaits pour les actrices.

La participation de Jolie Dans ce film, il a démontré sa capacité pour les scènes de combat, ainsi que pour les acrobaties, car il faut se rappeler que c’est la plus attrayante du film.

Après son interprétation de Angelina Jolie ils ont commencé à lui offrir de plus en plus de rôles d’action tels que le Agent Sel vague Madame Smith (avec Brat Pitt), ce qui montre que bien que James Bond C’est un personnage viril, aucune des actrices précédentes ne lui demande de se calmer.

