Et puis, bien sûr, il y a le sujet d’autres prétendants comme Sam Heughan d’Outlander qui apparaît dans les nouvelles de temps en temps. Que ce soit par le biais de sondages d’audience favorisant ses chances, ou de son propre deepfake montrant à quel point il serait un sosie pour Roger Moore, Heughan fait toujours son propre bruit pour rester dans la course. Bien que, pour le moment, il semble que les chances de Richard Madden soient meilleures dans la course.