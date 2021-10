James Bond ou Austin Powers ? À l’intérieur de la cape et du poignard caper pour répandre le conte de collusion de la Russie

Les agents financés par les démocrates qui ont propagé l’histoire de collusion russe désormais discréditée sur un serveur d’Alfa Bank se sont présentés comme agissant dans l’intérêt national, craignant qu’un président américain ne soit compromis par un canal de communication secret avec le Kremlin. Mais au cours de leur travail, ils ont utilisé une série de tactiques de cape et de poignard dignes d’un film d’espionnage de James Bond ou d’Austin Powers.

Les témoignages judiciaires de l’ancien espion britannique et auteur du dossier Christopher Steele et d’un ancien analyste du FBI nommé Daniel Jones – tous deux financés par les démocrates pour rechercher des preuves de collusion en Russie – mentionnent l’utilisation d’applications de cryptage étrangères, des experts en informatique utilisant des noms de code secrets, alias e-mail comptes et même une réunion maladroite de cabinet d’avocats où l’avocat général de la campagne d’Hillary Clinton s’est apparemment engagé en s’asseyant dans un bureau adjacent où il ne pouvait pas être vu.

Cette dernière anecdote provient du témoignage que Steele et son avocat britannique ont donné devant un tribunal de Londres l’année dernière. Leurs récits ont révélé que l’ancien agent du MI6 engagé par la campagne Clinton pour trouver la saleté russe sur Trump avait d’abord reçu les informations sur un prétendu canal de communication informatique secret entre le Kremlin et la Trump Tower des propres avocats de la campagne, et non d’une opération de renseignement en Russie ou actif d’espionnage secret.

En d’autres termes, le cabinet d’avocats politique et la campagne qui ont embauché Steele pour recueillir des renseignements lui ont donné quelque chose à mettre dans son propre dossier.

Gavin Millar, l’avocat britannique qui a représenté Steele dans une affaire de confidentialité britannique que Steele a perdue, a révélé lors d’une audience au tribunal au printemps 2020 que Steele et son cabinet de recherche Orbis ont obtenu pour la première fois les allégations d’Alfa Bank le 29 juillet 2016 de la part de Clinton récemment inculpé. l’avocat de campagne Michael Sussmann.

Millar a donné une description colorée de la façon dont Marc Elias, le célèbre avocat de la campagne de Clinton, était présent à la réunion mais n’a pas montré son visage à Steele, laissant son partenaire juridique Sussmann parler.

Steele « a assisté à une réunion à Washington avec Perkins Coie le … 29 juillet 2016 », a déclaré Millar à un juge à Londres. « Cette réunion, dit-il, s’est déroulée en présence de l’associé, Marc Elias, qui se trouvait dans la pièce d’à côté… d’où [Steele] était avec M. Sussmann. Il a assisté à une réunion Perkins Coie avec M. Sussmann. M. Elias était à proximité. Lors de la réunion, un autre partenaire, M. Sussmann, l’a informé des allégations dont Perkins Coie était au courant concernant l’activité des serveurs liant Alfa Bank et l’organisation Trump.

Millar a déclaré que la réunion et la transmission étaient importantes parce que Steele, bien qu’employé par le cabinet d’avocats de la campagne Clinton, venait d’utiliser ses propres contacts en tant qu’ancien agent du MI6 pour signaler au FBI que la campagne de Trump pourrait être de connivence avec la Russie. Steele l’avait fait le 5 juillet 2016, soit trois semaines avant de rencontrer Sussmann et Elias.

« Le contexte va évidemment être important, ainsi que les détails », a déclaré Millar au tribunal. « Comme on vous l’a dit, le 29 juillet, M. Steele avait déjà eu une réunion avec le FBI, avec un représentant du FBI, à Londres, concernant les recherches en cours d’Orbis sur ces liens perçus entre la campagne Trump et les responsables russes. » Vous pouvez lire le récit de l’avocat ici :

Steele finira par confirmer le récit de son avocat dans son propre témoignage dans l’affaire britannique. « Monsieur. Elias était dans une pièce adjacente la première fois que j’ai rendu visite à Perkins Coie le 29 juillet, je crois, 2016 », a raconté Steele.

Steele a déclaré qu’il n’avait pu voir le visage d’Elias ni obtenir sa carte de visite avant une réunion ultérieure en septembre 2016. « C’est le 22 septembre, la première fois que je l’ai rencontré physiquement en personne », a expliqué Steele.

Vous pouvez lire le témoignage de Steele ici :

Steele inclurait l’allégation selon laquelle Trump communiquerait secrètement avec le Kremlin de la Banque Alfa dans sa collection de notes vaguement appelée le dossier Steele. Cette allégation a depuis été successivement discréditée par le FBI, l’avocat spécial Robert Mueller et l’avocat spécial John Durham.

Durham a récemment inculpé Sussmann, un ancien responsable du DOJ, pour ne pas avoir divulgué au FBI lorsqu’il a lui-même présenté au bureau les allégations d’Alfa Bank selon lesquelles il travaillait avec la campagne de Clinton. Sussmann a plaidé innocent.

Steele a offert d’autres détails sur son travail de cape et de poignard pour le cabinet d’avocats de la campagne Clinton. Il a déclaré, par exemple, qu’il avait utilisé un programme de courrier électronique crypté appelé Hushmail pour communiquer avec la société Sussmann et Elias et sa société de recherche Fusion GPS et qu’il avait supprimé tous ces documents en décembre 2016 après la victoire de Trump aux élections.

Steele a également reconnu que bien qu’il ait été embauché pour enquêter sur la collusion avec la Russie, il n’a jamais mis les pieds sur le sol russe pour mener ses recherches.

« Donc, vos sources russes sont développées à un moment où vous n’avez pas réellement visité le pays ? » Steele a été demandé.

« C’est exact », a répondu l’ex-espion.

« Donc, vous n’avez pas été en mesure d’aller en Russie pour rencontrer des sources en Russie ou pour vérifier qu’elles sont bien qui elles prétendent être ? » il était pressé.

« Je ne suis pas personnellement allé en Russie », a concédé Steele. « Cela ne veut pas dire que j’ai été incapable de rencontrer des sources russes ou de recruter des sources russes en dehors de la Russie. »

Le témoignage de Steele – qu’il a construit son affaire de collusion russe sans mettre les pieds dans le pays et a même pris des informations de son client pour son dossier – n’a pas convaincu le juge, qui a statué que Steele n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier certaines des Alfa. Allégations bancaires avant de les répandre.

Le 1er novembre 2016, quelques mois seulement après le début de l’affaire de collusion avec la Russie, le FBI a mis fin à Steele en tant que source humaine confidentielle pour fuite dans les médias.

Après que Trump a remporté les élections de 2016, Steele et Fusion GPS ont été embauchés par une nouvelle organisation de recherche financée par les libéraux appelée The Democracy Integrity Project, ou TDIP. Il était dirigé par un ancien analyste du renseignement du FBI du nom de Daniel Jones, qui a ensuite travaillé pour les démocrates au sein de la commission sénatoriale du renseignement. Le mégadonateur démocrate George Soros a admis avoir aidé à financer le groupe.

Jones a témoigné dans une affaire judiciaire distincte cette année comment son nouveau groupe, TDIP, a continué à poursuivre les allégations d’Alfa Bank pendant encore 18 mois après les élections, rédigeant même – sans frais – un rapport de plus de 600 pages pour le comité sénatorial des forces armées. suggérant que les allégations que le FBI avait déjà rejetées étaient fondées.

Comme Steele avant lui, Jones a déclaré avoir rencontré Sussmann et le FBI.

En plus d’embaucher Fusion et Steele, Jones a reconnu avoir utilisé un groupe d’experts en technologie et de cadres pour tenter de prouver que les pings entre Alfa Bank et un serveur lié à Trump pourraient être la preuve d’un complot russe.

Cette équipe avait ses propres tactiques pour cacher son travail, a déclaré Jones. Ils ont utilisé des noms de code comme « Feuilles de thé » et « Tina Doug » et « Max. »

« Je me souviens d’autres pseudonymes utilisés », a-t-il ajouté.

Certains des joueurs, a-t-il dit, ont également communiqué via une application allemande cryptée appelée « tutanota ».

« Ce tutanota est – au meilleur de mes souvenirs – un service de messagerie électronique allemand crypté », a expliqué Jones. « Ce n’est pas un e-mail que j’utilise fréquemment. Mais étant donné le cryptage et les connexions potentielles avec les services secrets russes, il a été conseillé d’utiliser tutanota. »

Jones a expliqué que le motif de toutes les tactiques d’espionnage était de s’assurer que les services secrets russes ne pouvaient pas apprendre ce qu’ils faisaient.

« L’idée est qu’évidemment le renseignement russe est puissant, a des capacités puissantes et que vous devriez utiliser autant de sécurité Internet que possible dans de telles situations », a-t-il déclaré. Vous pouvez lire son témoignage complet ici :

Jones et Sussmann et leurs défenseurs continuent de faire valoir qu’ils pensent que les allégations d’Alfa Bank sont fondées. Mais ils sont dans un petit univers car les experts du FBI, de Mueller et de Durham ont tous rejeté l’idée que Trump avait un canal de communication secret avec le Kremlin acheminé via Alfa Bank.

« Ce n’était pas vrai », a déclaré Mueller au Congrès en 2019.