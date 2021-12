James Bond pourrait être non binaire à l’avenir : « C’est ouvert »

James Bond pourrait être non binaire à l’avenir, a révélé un producteur.

Barbara Broccoli a confirmé que le prochain 007 ne sera pas une femme, mais le personnage pourrait s’identifier comme non binaire lors de l’épisode de vendredi du podcast « Girls on Film ». Non binaire est défini comme quelqu’un qui ne s’identifie pas comme étant un homme ou une femme, choisissant généralement d’utiliser les pronoms « ils » ou « eux ».

Le prochain James Bond ne sera pas joué par une femme, mais le personnage pourrait s’identifier comme non binaire. (Photo de John Phillips/.)

« Je le fais, parce que je ne pense pas que nous devrions faire des films où les femmes jouent le rôle des hommes », a répondu Broccoli.

« Je pense que nous devrions faire plus de films sur les femmes », a-t-elle expliqué. « Je pense que Bond sera un homme. »

DWAYNE JOHNSON PARTAGE LES ASPIRATIONS DE JAMES BOND APRÈS QUE GRAND-PÈRE A JOUÉ LE VILLAIN EN 1967

« Non binaire, peut-être, peut-être un jour ? » a demandé l’animatrice Anna Smith.

« Qui sait? » Brocoli a répondu. « Je veux dire, je pense que c’est ouvert. Nous devons juste trouver le bon acteur. »

Daniel Craig a terminé son mandat de James Bond avec son rôle dans « No Time To Die ». (Photos MGM/Columbia)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Craig a déjà déclaré qu’il ne pensait pas non plus que le prochain James Bond devrait être une femme.

« Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu’il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ? » a-t-il déclaré à Radio Times dans une interview.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les producteurs de la franchise de films ont déclaré que la recherche du prochain James Bond ne commencerait pas avant 2022. (Goldwyn-Mayer Pictures/Columbia Pictures/EON Productions)

Craig mettra officiellement un terme à sa carrière en tant que célèbre personnage d’espionnage avec « No Time To Die ». Pendant ce temps, le producteur Broccoli a précédemment déclaré dans une interview avec « Aujourd’hui » de BBC Radio 4 que la recherche du remplaçant de Craig ne commencerait pas avant au moins 2022, aucun leader clair n’émergeant pour le moment en dehors des spéculations des fans.

Melissa Roberto de Fox News a contribué à ce rapport.