James Borrego, sur la bonne voie : les Hornets renouvellent leur entraîneur-chef

Bonne nouvelle pour les fans de Charlotte frelons. La franchise de Caroline du Nord a décidé de renouveler son ‘head coach’, James Borrego, comme l’a avancé le journaliste Adrian Wojnarowski.

Borrego n’avait plus qu’un an sur son contrat. Les performances offertes par son équipe au cours de la dernière saison, avec la qualification pour le “play-in” et l’un des baskets les plus marquants de toute la NBA, l’ont aidé à faire confiance à l’équipe appartenant à Michael Jordan, lui qui regarde vers l’avenir. .