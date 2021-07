James Bouknight, l’option des Warriors pour le n°7 du repêchage

Guerriers de l’état d’or arriver à NBA Draft 2021 avec deux choix à leur disposition parmi les quinze premiers : ceux de la Baie choisiront aux positions 7 et 14 le 29 juillet.

L’intention initiale de ceux de la Baie, comme nous l’avons déjà dit dans Blogdebasket, est de transférer son numéro de sélection 7 et James Wiseman (son choix au n°2 la saison dernière) en échange d’une grande star. Mais, s’ils ne réussissent pas, ils sont clairs sur leurs priorités et l’homme qui semble le plus être choisi est James bouknight.

Ainsi, selon les camarades du podcast spécialisé dans Golden State “Warriors Plus-Minus” et les scénaristes de . Sam Vecenie et Anthony Slater, c’est la raison pour laquelle ils auraient remarqué que les UConn Huskies sont les suivants :

“La raison pour laquelle nous pensons qu’il est parfait pour les Warriors, c’est qu’il est capable de mettre beaucoup de pression sur le bord offensif, quelque chose qui, je pense, a cruellement manqué aux Warriors cette année. Nous supposons que c’est quelque chose qu’ils ne récupéreront pas nécessairement quand Klay Thompson commence à jouer 25 à 30 minutes par match. »

James Bouknight avec la nba street move lol pic.twitter.com/phwPr3BtK9 – mike gribanov (@ mikegrib8) 1er juillet 2021

Profil

Bouknight, 20 ans, a récolté en moyenne 18,7 points, 5,7 rebonds et 1,8 passes décisives par match la saison dernière avec UCONN. C’est un excellent pénétrateur, avec du physique et de la qualité pour dribbler et sans crainte de se lancer contre des défenses bondées. Il a une grande capacité athlétique. Il a une marge de progression au tir et à la passe (d’autant plus qu’il a besoin de calme face aux moments chauds des matchs). Beaucoup de marge d’amélioration en défense.