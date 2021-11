James Bradberry, une des principales raisons pour lesquelles les Giants ont fermé les Eagles

Il y avait une star émergente au secondaire en Xavier McKinney. Il y avait un jeune polyvalent et capiteux dans Julian Love, remplissant habilement Logan Ryan indisponible. Mais il y avait Adoree’ Jackson en tant que demi de coin rapide pour seulement 19 clichés avant de sortir avec une blessure au quad. Cela signifiait que les Giants devaient compter sur plusieurs joueurs avec des niveaux d’expérience modestes pour terminer le match de dimanche dernier avec les Eagles.

Des joueurs moins connus tels que Darnay Holmes et Steven Parker et JR Reed ont dû jouer des rôles de premier plan et, d’une manière ou d’une autre, le coordinateur défensif Patrick Graham a tout fait fonctionner dans une victoire de 13-7, alors que le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts semblait indécis et dispersé. armé et a lancé trois interceptions.

Il fallait aussi autre chose. James Bradberry, le membre le mieux payé de l’arrière-champ défensif, a dû être à la hauteur de sa facture en tant que meilleur demi de coin de l’équipe. Parfois – souvent, en fait – les meilleurs joueurs doivent être à leur meilleur avant que les coéquipiers moins annoncés puissent faire la différence.

Bradberry a répondu à l’appel.

Il n’a pas connu une deuxième saison aussi solide avec les Giants qu’en 2020, lorsqu’il a rempli le contrat de 43,5 millions de dollars sur trois ans que les Giants ont déboursé pour lui. Le meilleur demi de coin était loin d’être à son meilleur la semaine dernière à Tampa. Il a pris un mauvais angle et a dépassé Chris Godwin sur une course de 13 verges et a attrapé le premier touché des Bucs. Au troisième quart, Bradberry n’a pas contesté Mike Evans sur un jeu de passes de troisième et 11 mètres qui a totalisé 17 verges pour le premier essai. Plus tard dans le quart, Bradberry s’est permis de se faire éliminer dans la zone des buts, ce qui a permis à Tom Brady de localiser facilement Evans sur une frappe de 5 verges.

James Bradberry AP

La note de Bradberry dans ce match de Pro Football Focus : une note globale de 36,9 au plus bas de la saison et de 32,8 en couverture.

Six jours plus tard, les notes de Bradberry contre les Eagles : 61,9 au total, 65,3 en couverture.

« J’étais définitivement un peu déçu de ma performance contre Tampa, alors je voulais vraiment faire une bonne performance cette semaine », a déclaré Bradberry lundi.

Ce qu’il a accompli lors de la semaine 12 contre les Eagles s’est démarqué pour les bonnes raisons. Il a été confronté principalement à DeVonta Smith, la recrue exceptionnelle de l’Alabama, et Bradberry a dominé ce duel. Il a limité Smith à deux réceptions pour 22 yards. Smith n’a été ciblé que quatre fois par Hurts et avait l’air extrêmement frustré lorsqu’il s’est approché de l’entraîneur-chef Nick Sirianni avant le tir final pour les Eagles, lorsque la dernière passe de Hurts n’a pas été sécurisée par Jalen Reagor sur la ligne des 1 yards des Giants.

« Il veut le ballon dans une situation critique comme celle-là », a déclaré Sirianni. «Ils jouaient à deux dans ce scénario et ils l’avaient joué trois snaps d’affilée, et c’était aussi à deux sur celui-là. Le type de pièce qu’il voulait dans ce scénario n’allait pas être bon. Mais j’aime le fait qu’il veuille le ballon dans les moments difficiles et qu’il le veuille sur ses épaules lorsque le match est en jeu. C’est ce qu’il me disait, et je respecte ça. »

À partir de son étude cinématographique, Bradberry a déterminé que son meilleur plan d’action était de mettre la main sur Smith sur la ligne de mêlée autant que possible « parce que je savais à quel point il était rapide ». Quand Bradberry a joué hors couverture, il s’est assuré de gardez les yeux sur Smith aussi longtemps que possible, connaissant le penchant des Eagles pour l’utilisation de Smith sur les doubles mouvements.

Les jeux les plus efficaces pour Bradberry sont les jeux où il est à peine remarqué. Il ne se lèche pas et ne continue pas comme le font de nombreux cornerbacks supérieurs. Garder le meilleur receveur de l’autre équipe est la validation dont Bradberry a besoin pour savoir qu’il a fait son travail.

« C’est un gars qui travaille extrêmement fort pour nous », a déclaré l’entraîneur Joe Judge. « C’est un très bon leader pour nous. Son style, c’est un leader par l’exemple. Il n’a pas peur de mettre son bras autour d’un gars et de le défier. »

Il y a des moments où les entraîneurs et le personnel médical prévoient de donner à Bradberry tout ou partie de l’entraînement de la journée, une pause de vétéran, si vous voulez. Ce plan n’est pas toujours exécuté. Souvent, Bradberry se rend sur le terrain pour des exercices de couverture en tête-à-tête. Si mes coéquipiers travaillent là-bas, je devrais être là avec eux, déclare Bradberry à ses entraîneurs.

Smith, le vainqueur du trophée Heisman 2020, est plus avancé que la plupart des recrues. Cela ne l’a pas aidé dans son premier affrontement avec Bradberry.

« J’ai l’impression qu’il continue de grandir et d’apprendre le football, ce qui ne fera qu’améliorer sa performance au fur et à mesure de sa carrière dans la NFL », a déclaré Bradberry.

C’est pour l’avenir. Marquez le premier tour à Bradberry.