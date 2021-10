James Brian Chadwell II reconnu coupable de toutes les charges

Un homme de l’Indiana a admis avoir utilisé ses chiens de compagnie pour attirer une fillette de 9 ans dans son appartement avant d’enlever, de molester et de tenter de tuer une fillette de 9 ans. Comparaissant devant la Cour supérieure de Tippecanoe vendredi, James Brian Chadwell II a officiellement plaidé coupable aux sept chefs d’accusation retenus contre lui, dont tentative de meurtre, deux chefs d’abus d’enfants, enlèvement, séquestration, coups et blessures graves et strangulation, a rapporté WLFI, filiale de Lafayette CBS.

Chadwell aurait «gardé un regard vide» et fourni des réponses succinctes au juge Steve Meyer au cours de la procédure alors qu’il a avoué l’horrible série d’accusations portées contre lui et d’être un récidiviste, une amélioration qui pourrait finalement ajouter jusqu’à 20 ans à sa peine de prison.

Chadwell a déclaré qu’il était très ivre au moment où il a commis les crimes et qu’il n’avait pas un souvenir clair de ce qui s’était passé, mais n’a pas contesté le récit de la jeune fille sur ce qu’elle a enduré.

« Comme je l’ai dit à la mère, ce que cela signifie aujourd’hui pour elle et sa famille, ils peuvent rentrer chez eux et dire à l’enfant impliqué dans cette affaire qu’elle peut se reposer ce soir, sachant qu’elle est en sécurité », a déclaré le procureur du comté de Tippecanoe. Patrick Harrington a déclaré à la suite de l’audience de plaidoyer. « Cet homme ne sera jamais en mesure de sortir de prison ou de la blesser à nouveau. »

Chadwell avait initialement plaidé non coupable aux accusations, mais a changé son plaidoyer un jour après que le juge Meyer a rejeté la demande de changement de lieu hors du comté déposée par son avocat, défenseur public Shay Hugues. Hughes aurait déclaré que Chadwell n’avait pas pu obtenir une audience équitable après que les médias ont rapporté que des députés examinaient la possibilité que son client soit lié aux meurtres non résolus de 2017 de deux jeunes filles à Delphes, Abigail Joyce Williams, 13 et Liberty Rose Lynn Allemand, 14 ans, selon un rapport de l’affilié d’Indianapolis NBC WTHR.

« Personnellement, à mon avis, il n’a rien à voir avec ça. Il n’y a rien à suggérer, que j’aie vu, qu’on m’ait dit, qu’il en faisait partie. Donc, je ne pense pas qu’il ait quoi que ce soit à voir avec les meurtres d’Abigail et de Liberty », aurait déclaré Hughes. « C’était une affaire difficile et je pense que cela coïncide avec n’importe quelle autre affaire quand il y a beaucoup de preuves là-bas, vous prenez finalement la décision de plaider coupable. »

Chadwell est derrière les barreaux depuis son arrestation en avril, lorsque des agents du service de police de Lafayette ont trouvé la victime de 9 ans enfermée dans le sous-sol de sa maison située dans le bloc 700 de Park Avenue, à environ une minute à pied de la domicile de la victime.

La mère de la fille aurait appelé le 911 vers 19 heures le 19 avril et aurait signalé que sa fille de 9 ans avait disparu de leur domicile dans le pâté de maisons 2400 de la rue Main depuis environ 30 minutes. La police se serait rendue rapidement à Chadwell après qu’un témoin a déclaré que l’homme avait fait des commentaires sur le fait d’avoir vu la fille après qu’elle ait été portée disparue.

Des documents judiciaires obtenus par WTHR auraient déclaré qu’en attirant la jeune fille dans sa maison, Chadwell l’avait attaquée et étranglée. Il l’aurait ensuite forcée à entrer dans le sous-sol et l’aurait agressée sexuellement. Selon WTHR, l’enfant a déclaré plus tard aux enquêteurs que Chadwell avait menacé de la tuer si elle essayait de crier ou de parler à quelqu’un de ce qu’il avait fait.

« [Chadwell] l’a frappée à la tête plusieurs fois parce qu’elle ripostait. La victime 1 a déclaré que Chadwell l’étouffait également avec ses mains sur son cou et utilisait également son bras dans une prise de tête, au point où elle s’est évanouie. La victime 1 a déclaré que la plupart de ses vêtements étaient enlevés lorsqu’elle a repris connaissance et Chadwell l’a emmenée au sous-sol », aurait déclaré l’affidavit. Il l’aurait également forcée à lui faire une fellation.

Lorsque la police a trouvé la victime, elle était apparemment nue et avait de nombreuses ecchymoses causées par une morsure de chien.

Selon WTHR, Harrington a déclaré que les images de la caméra corporelle de la police du sauvetage étaient « si graphiques que la plupart des personnes qui l’ont observé ont demandé un traitement de santé mentale ».

« C’est dérangeant. C’est troublant qu’un être humain puisse jamais traiter une autre personne dans cette affaire », a déclaré le procureur.

Chadwell risque jusqu’à 160 ans de prison. Son audience de détermination de la peine est actuellement prévue pour le 16 décembre.

[image via Lafayette County Sheriff]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]