James Brown apporte une âme brute à Hipsters’ Avenue

En cette nouvelle année 1967, James Brown invitait ses fans dans un endroit où sa musique avait longtemps résidé : hipsters’ avenue. C’était le sous-titre (de la version de l’album) de son nouveau single de King Records « Bring It Up », qui a fait le Billboard Hot 100 le 7 janvier 1967 et le graphique R&B deux semaines plus tard.

Le parrain de la soul avait des normes élevées à respecter après quelques réalisations mémorables en 1966, notamment l’éclat de la mise en scène de « It’s A Man’s Man’s Man’s World ». À l’automne de cette année-là, M. Brown avait sorti « Don’t Be A Dropout », l’une des chansons qui reflétaient son ascension de la pauvreté à une position d’influence et d’inspiration parmi les jeunes américains.

« Bring It Up » était, pour utiliser sa propre expression, un nouveau sac : un mélange inhabituel du groove funky rapide qui est devenu le propre de M. Brown, avec un big band, une sensation instrumentale très percussive des puissants cors sur le piste, le tout accompagné de son hurlement passionné. L’album sur lequel il a servi de numéro principal, et qui a suivi en mars 1967, s’intitulait à juste titre James Brown Sings Raw Soul.

Un gagnant en discothèque

La critique du single par Billboard à la fin de 1966 le décrit comme « un hurleur qui se déplace du début à la fin et se transforme en frénésie. Le gagnant de la discothèque et le meilleur entraînement vocal de Brown devrait le remettre au sommet une fois de plus.

L’avance du 45 sur le Hot 100, où il est entré au n ° 78, le conduirait finalement à un pic pop du n ° 29. Sur les singles R&B les plus vendus, il a fait ses débuts au n ° 34 et est devenu un succès substantiel au n ° 7. Plus tard dans l’année, Brown éclaterait dans une « sueur froide », car sa place en tant qu’homme le plus travailleur du show-business restait incontestée.

