James Brown brûle la maison

James Brown a inventé le funk, la pierre angulaire du hip-hop, beaucoup de pop et disco la musique, et le groove qu’il a introduit a également permis à de nombreux musiciens de jazz de survivre. Il était l’artiste n ° 1 du public afro-américain dans les années 60 et au début des années 70, et un public plus large est venu à son travail sans que le chanteur ne l’ait spécialement conçu pour eux. Des musiciens réputés pour le grand art, tels que Miles Davis, admirait ce supposé fournisseur de grain brut. C’était comme si James Brown avait l’âme, les pieds, le cœur et les hanches en numérotation rapide. Il était aussi bien une machine à funk qu’une machine à sexe, noir et fier jusqu’à l’os. Il était son mauvais moi, et il n’a jamais oublié d’où il venait – et quand il était à la maison avec son mauvais moi, comme capturé sur un enregistrement live récemment déterré de 1969, il était incendiaire.

Écoutez Live At Home With His Bad Self sur Apple Music et Spotify.

Connecté au Sud

James Brown a grandi en Géorgie, pauvre comme de la terre. Son autobiographie se souvient de lui en train de jouer avec des insectes sous le tas de bois qu’il appelait sa maison. Il a dû cirer des chaussures et danser pour quelques centimes pour gagner de l’argent de poche, et peut-être inévitablement, à l’adolescence, il a été arrêté sur Broad Street, Augusta, et emprisonné pour vol.

C’était un chemin prévisible pour un pauvre enfant afro-américain dans une société qui considérait les enfants comme lui comme un problème – s’ils pensaient à eux. Mais Brown est sorti de prison grâce à son talent musical et au parrainage de la famille Byrd – et lorsqu’il a rejoint le groupe de Bobby Byrd, The Flames, la capacité à couper le souffle de Brown signifiait qu’il devait être devant.

Au début des années 60, Brown a cessé d’être un sudiste d’une petite ville et est devenu un citadin, livrant de la soul et fondant pratiquement le funk tel que nous le connaissons. Au cours de cette décennie, New York est devenu son fief, alors que deux succès retentissants Vivre à l’Apollon albums a témoigné, et il a acheté une maison dans le Queens. Mais dans son cœur, Brown était toujours connecté au Sud. N’a-t-il pas livré « Georgia On My Mind » avec tant de passion ? Ne chantait-il pas encore le blues à l’occasion, même s’il prétendait qu’il n’aimait pas ce style musical ?

James Brown avait des affaires inachevées à Augusta. Elle l’avait créé, l’avait incarcéré et avait refusé de le récupérer à sa sortie de prison. Mais il a tout de même atteint le sommet – comme personne d’autre de son ethnie, et en s’occupant en grande partie de ses frères et sœurs. M. Brown voulait montrer à Augusta tout le chemin qu’il avait parcouru – et qu’il n’avait pas oublié ses origines, car non seulement il célébrerait son succès à Augusta, mais il aiderait aussi généreusement les enfants qui ont souffert comme lui : les pauvres , les incultes, les affamés. Il était un exemple et un exemple : c’est ce que vous pourriez être, avec un travail acharné et les bonnes pauses. Et si vous ne pouviez pas être James Brown, alors James Brown pourrait au moins alléger un peu votre fardeau.

Un retour aux sources

Brown est revenu à ses racines avant que ce ne soit à la mode. Il a acheté un appartement à Augusta, suivi d’une maison dans un quartier où les Afro-Américains étaient le plus souvent l’aide embauchée. Brown a décidé d’enregistrer un album live au Bell Auditorium, à Augusta, marquant ce qu’il considérait comme son retour aux sources. Il s’appellerait Live At Home With His Bad Self – et ses fans ont pris note de ses albums live comme ceux d’aucun autre artiste, depuis que l’électrisant Live At the Apollo de 1962 avait expédié des disques comme s’il s’agissait de singles. Vivre à la maison avec son mauvais moi devait être énorme.

M. Brown a joué au Bell Auditorium le 1er octobre 1969, et cette combinaison tueuse – un chanteur à son apogée absolu avec un groupe qui l’avait accompagné lors de l’invention du funk – a livré deux sets, tous deux enregistrés. Après que le public soit rentré chez lui, il a rappelé son groupe épuisé pour un set privé, également engagé à enregistrer. Une fois qu’il était dans la boîte, les ingénieurs ont travaillé sur les pistes, obtenant un équilibre et des acclamations de doublage sur certains des matériaux de la salle vide de fin de soirée. Bientôt, Brown avait tout ce dont il avait besoin pour Live At Home With His Bad Self. Mais le disque n’est jamais sorti.

Brown a rappelé le groupe au travail ce soir-là, ce n’était pas ponctuel. Ce groupe puissant mais surmené était à bout de souffle et on parlait de révolte. En quelques mois, les choses ont atteint leur paroxysme et, face aux demandes d’un meilleur accord, le parrain de la soul a adopté une ligne dure, limogeant tout son orchestre, à l’exception de l’un de ses trois batteurs, John “Jabo” Starks.

Le groupe est parti enregistrer sous le nom de Maceo & All The King’s Men, du nom du saxophoniste Maceo Parker, et Brown les a remplacés par The Pacemakers, un groupe de Cincinnati construit autour des frères William “Bootsy” Collins (basse) et Phelps “Catfish” Collins ( guitare), bien que le prodigieusement talentueux Bootsy n’était qu’un adolescent. Ils connaissaient le set de Brown – de nombreux jeunes musiciens noirs le connaissaient – ​​et ont immédiatement commencé à jouer avec Brown sous le nom de The JB. Leur éclat a été confirmé lorsqu’ils ont coupé le single “Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine”, un nouveau son dépouillé, faisant de 1970 l’un des moments forts de Brown. Ils ont insufflé une nouvelle vie au funk de Brown et il a lancé leur brillante carrière. Mais maintenant qu’il avait un nouveau son, Live At Home With His Bad Self semblait anachronique.

Mauvais – dans le bon sens

Brown a abandonné l’album et en a coupé un nouveau, Sex Machine, son nouveau groupe jouant un live en studio. Parce que son dernier album live, Live At The Apollo, Volume II, était un double, Brown a fortement édité les bandes Live At Home…, ralentissant certaines pistes, et en a sélectionné certaines pour remplir Sex Machine, mais une demi-douzaine de performances vitales n’ont pas réussi à faire la coupe. Alors que le résultat était musicalement agréable, cela semblait un peu étrange : deux groupes, une musique précieuse brouillée, l’histoire réécrite. Mais en 1970, Brown pensait au moment, pas à son héritage. Une grande partie de son album de retour à la maison Augusta autrefois très important a été mis en conserve.

Le nouveau groupe de Brown était trop jeune et sauvage pour rester dans les parages ; Bootsy n’a travaillé avec le Parrain que pendant 11 mois. L’ancien équipage de Brown est revenu, coupant certaines des musiques les plus vitales du début des années 70. Les bandes d’Augusta ont été laissées intactes pendant des décennies. Maintenant, enfin, grâce à une recherche et une restauration assidues, 50 ans après son enregistrement, nous pouvons entendre le Live At Home With His Bad Self tel qu’il était vraiment, et c’est Bad – dans le bon sens.

Cuisiner, pur et totalement vivant

Le funk est là. L’album démarre totalement dynamisé, grâce à un « Say It Loud – I’m Black And I’m Proud » de plus de cinq minutes, Brown livrant son message avec joie et militantisme, suivi d’un court discours puissant émouvant. Nous obtenons une coupe groovin’ de “Lowdown Popcorn”, mettant en vedette son mauvais moi à l’orgue. Il y a « I Don’t Want Nobody To Give Me Nothing », avec un solo culotté de Maceo Parker ; “I Got The Feelin” est plus frénétique et se transforme en un “Lickin’ Stick-Lickin’ Stick”. “Il était un temps”, suit le vamp étendu de Brown conçu pour lui permettre de faire quelques mouvements. Étant donné que le deuxième couplet concerne la ville dans laquelle il jouait et qu’il présente la population locale, c’est sept minutes torrides.

Il y a un excellent morceau de “Give It Up Or Turn It A Loose” avec “Sweet” Charles Sherrell prouvant que Bootsy n’avait pas le droit de se vanter d’origine sur les lignes de basse si funky qu’elles sont presque abstraites. Un « I Can’t Stand Myself » cinglant et laconique et un « Mother Popcorn » prolongé et furieusement funky clôturent l’affaire, dans un mélange supérieur à une version précédemment disponible – si cela ne vous frappe pas, vous devez avoir un effet surnaturel. immunité géniale.

Il y a aussi des ballades, comme « Try Me », accompagnées de cris occasionnels ; et un OTT « It’s A Man’s Man’s Man’s World » qui devient émouvant pendant la panne, avec les coups de guitare de Jimmy Nolen dégoulinant de sensation. Même la ballade musicale sur scène « If I Ruled The World » est chargée de sens lorsque le futur « Funky President » la chante. Une version de son tube alors actuel, “World”, le trouve en train de jouer sur un support enregistré, une anomalie qu’il explique à la foule. C’est génial, d’ailleurs, bien qu’entièrement un produit de son temps. Le reste de l’album est cuisiné, pur et totalement live. C’était ainsi pour James Brown en 1969.

Le retour de Brown s’est poursuivi. Il a fait d’Augusta son QG et a acheté un manoir juste en face de la rivière Savannah de la ville. Il a organisé des événements annuels pour aider les citoyens locaux appauvris et est devenu le fils n ° 1 d’Augusta, qui a donné son nom à une rue. L’Auditorium Bell fait maintenant partie d’un complexe de divertissement qui comprend l’arène James Brown, beaucoup plus grande.

Pendant un temps, James Brown, l’homme qui a créé le funk, le musicien noir le plus important des années 60, était connu sous le nom de « l’homme qui n’a jamais quitté ». Quand il s’agissait d’Augusta, dans son âme, c’était vrai. Live At Home With His Bad Self, enfin révélé dans toute sa splendeur, montre à quel point la ville comptait pour lui.

Live At Home With His Bad Self est maintenant disponible.