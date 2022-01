James Brown fait rage en 1971

Si jamais vous vouliez entendre le son d’un artiste soul saisissant l’élan d’une nouvelle année et submergeant son public d’un groove imparable, écoutez la façon dont James Brown pris d’assaut en 1971. « Lève-toi, lance-toi, implique-toi » était son nouveau single sur le label King, « A James Brown Production », comme il l’a fièrement annoncé sur le label comme toujours, et une nouvelle entrée sur le Billboard Hot 100 le 2 janvier de la même année.

Le morceau était particulièrement intéressant pour les fans du Parrain de la soul, car il n’apparaissait pas sur un album studio à l’époque. C’est en dépit du fait que Brown sortait des LP avec une fréquence extraordinaire à l’époque. Plus tard en janvier, il figurait dans les charts avec l’album Super Bad, la deuxième fois en trois mois environ (après Sex Machine) que les performances en studio avaient des applaudissements superposés pour créer l’effet d’un enregistrement en direct.

« Get Up, Get Into It, Get Involved » présente l’une des contributions vocales les plus importantes sur un single de James Brown par son bras droit Bobby Byrd, audible tout au long des phrases de titre d’appel et de réponse. Brown et Byrd ont écrit la chanson avec Ron Lenhoff. À la fin de 1971, la chanson figurait sur un véritable album live, Revolution of the Mind – Live At The Apollo, Volume III, enregistré dans la célèbre salle de New York où il avait enregistré ses précédents concerts célèbres.

« Get Up » n’a pris que trois semaines pour figurer dans le Top 40 du palmarès pop, mais il n’est pas devenu le grand succès auquel il ressemblait, s’arrêtant au n ° 34 début février. Mais cela a frappé les fans de soul de Brown, qui avaient fait de « Super Bad » un n°1 pendant deux semaines en novembre 1970, et maintenant aidé « Get Up » à devenir un hit R&B n°4.

Comme une grande partie du catalogue séminal du Parrain, la chanson a été échantillonnée littéralement des centaines de fois, y compris dans des morceaux aussi influents à part entière que « Eric B. Is President » d’Eric B. avec Rakim, « Set It Off » de Big Daddy Kane, « Where Are They Now » de Nas et « Bring The Noise » de Public Enemy.

