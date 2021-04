James Cameron prie pour les théâtres afin que MCU et Avatar puissent gagner 2 milliards de dollars ⋆ 10z viral

Ce n’est un secret pour personne que l’industrie du cinéma a été durement touchée après la pandémie de COVID-19. Alors que de nombreux théâtres attendent toujours le retour des foules, James Cameron espère que les théâtres dans leur ensemble survivront pour le bien du box-office.

Lors d’une récente apparition sur Le spectacle de ce soir, Cameron a parlé de ses espoirs pour l’industrie du théâtre. Bien qu’il comprenne les batailles au box-office que des films tels que Avatar et l’univers cinématographique Marvel ont, Cameron espère juste que les théâtres survivent afin que les deux puissent gagner une tonne au box-office.

«Tout le monde fait une grosse affaire [the box office battle], mais la vérité est que nous devons vraiment nous concentrer sur le retour au cinéma », a déclaré Cameron (transcription via Zack Sharf d’IndieWire). «J’espère que nous pourrons encore avoir des films comme celui-là,« Endgame »et« Avatar »et les grands films Marvel et tout ça, des films capables de rapporter 1 ou 2 milliards de dollars.»

Cameron a poursuivi en disant qu’il prie pour que les théâtres restent un moyen viable de regarder des films après la fin de la pandémie en raison du lieu sacré qu’ils sont pour beaucoup. «Prions pour que les cinémas soient toujours là après cette pandémie et après ce virage vers le streaming, non pas que je sois contre le streaming. Il y a de la bonne écriture et de grands spectacles dans [streaming], mais rappelons-nous que les salles de cinéma sont une expérience sacrée pour nous tous. Revenons là-bas quand il sera sécuritaire de le faire. »

Cameron travaille actuellement sur la suite de très populaire et très populaire Avatar. Actuellement, Avatar 2 devrait sortir le 16 décembre 2022, après avoir été repoussé à plusieurs reprises. Viennent ensuite trois films supplémentaires, avec Avatar 3 provisoirement prévue pour le 22 décembre 2023, et Avatar 4 est prévue pour le 18 décembre 2026. Une suite supplémentaire, Avatar 5, n’est prévu que si Avatar 2 et Avatar 3 fonctionne assez bien au box-office.