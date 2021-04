James Charles de YouTube face aux répressions et à la perte de revenus après des allégations

Selon EW, la plate-forme de streaming vidéo a temporairement démonétisé la chaîne YouTube de James Charles en le retirant du programme de partenariat Youtube. Qu’est-ce que ça veut dire? En termes simples, cela signifie que James ne peut pas (pour l’instant, en tout cas) gagner de l’argent grâce aux publicités sur sa chaîne. Cela pourrait être un coup dur financier, étant donné que son profil compte plus de 25 millions d’abonnés. La vidéo moyenne de James Charles accumule des millions de vues, sa dernière se situant à plus de 8 millions de vues. Même avec les plaintes concernant les tarifs publicitaires sur YouTube, Forbes estime que Charles gagne environ 5 millions de dollars par an sur la plate-forme. Donc, c’est beaucoup d’argent.