James Charles dit dénigrer Ariana Grande parmi les “plus grands regrets”

Jacques Charles répond aux remarques négatives qu’il a faites il y a plusieurs années à propos de Ariana Grande.

Au cours d’une séance de questions-réponses publiée sur son histoire Instagram le mercredi 7 septembre. Le 15 janvier, un utilisateur des réseaux sociaux a demandé à l’influenceuse beauté de 22 ans ce qu’Ariana avait fait pour que James l’ait précédemment qualifiée de “célébrité la plus grossière” qu’il ait jamais rencontrée.

“littéralement rien”, a répondu James dans son message expiré depuis, comme le montre une capture d’écran partagée par un fan sur Twitter. “Le fait que j’aie dit cela est l’un de mes plus gros regrets de ma carrière et cela me suit toujours 4 ans plus tard, ce qui craint.”

James, qui a fait une pause sur YouTube plus tôt cette année après avoir été accusé d’avoir envoyé des messages “inappropriés” à des mineurs, a poursuivi en disant qu’il prévoyait d’enregistrer une critique vidéo de la prochaine ligne REM Beauty d’Ariana.

“Je prévois d’en parler plus en profondeur lorsque je filmerai ma critique de REM”, a ajouté James. “tout ce que je peux espérer, c’est que les gens écoutent avec un esprit ouvert.”