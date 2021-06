James Chester dit que la qualification pour l’Euro 2020 était un “bonus” pour la jeune équipe du Pays de Galles

James a joué pour le Pays de Galles en demi-finale de l’Euro 2016 (Photo : Matthew Ashton – AMA/.)

Le défenseur de Stoke and Wales sur les chances des Dragons à l’Euro 2020 et l’effondrement du choc de Christian Eriksen.

Quel était l’objectif du Pays de Galles lors de ce tournoi ?

C’est difficile à dire mais probablement à cause du (jeune) âge des joueurs et de l’effectif en général, l’Euro aurait été un plus.

Il s’agissait de joueurs choisis en pensant à la qualification pour la Coupe du monde et acquérir l’expérience du tournoi de football contre certaines des meilleures équipes ne peut que profiter à la nation maintenant.

La course aux demi-finales 2016 est-elle le point culminant de votre carrière jusqu’à présent ?

Absolument. Être impliqué dans quelque chose dont nous étions tous si fiers et vivre le genre d’expériences qui ont probablement été les meilleurs moments de notre carrière pour beaucoup d’entre nous était incroyable.

Une fois que nous avons battu l’Irlande du Nord au deuxième tour, la conviction a commencé à grandir qu’il n’y avait aucune raison pour laquelle nous ne pouvions pas continuer et gagner la compétition.

Revenez-vous sur ce tournoi avec une grande fierté ?

Nous avons affronté l’équipe n°1 mondiale, la Belgique, en quart de finale [winning 3-1] et c’était un match que nous attendions vraiment avec impatience à ce stade. Je le considère comme une grande réussite.

Nous voulions sortir et montrer ce qu’était le football gallois et tout s’est mieux passé que nous n’aurions pu l’imaginer.



Le manager du Pays de Galles Ryan Giggs est absent car il fait actuellement l’objet d’un procès pour voies de fait contre deux femmes (Photo: REUTERS)

L’absence de Ryan Giggs et la promotion de Rob Page au poste de manager ont-ils nui aux espoirs du pays de Galles cette fois-ci ?

C’est probablement juste à dire. Ce qui s’est passé aura probablement été très difficile à gérer pour la Football Association of Wales et pour les joueurs, mais au moins, ils ont une continuité avec Rob en l’absence de Ryan.

Rob est désormais le visage de l’équipe et on attend plus de lui dans ce rôle par rapport à celui d’assistant.

L’attaquant de Cardiff de 6 pieds 5 pouces Kieffer Moore est-il l’arme pas si secrète de l’équipe?

J’ai joué contre Kieffer à quelques reprises et sa taille fait qu’il est vraiment difficile pour vous de jouer contre.

Mais en tant qu’équipe, je pense que nous sommes meilleurs avec un point focal et il a très bien rempli ce rôle pour le Pays de Galles.

Jouerez-vous à nouveau pour le Pays de Galles ?

J’aimerais absolument. Cela fait trois ans que je suis sorti contre le Danemark en novembre 2018 avec une blessure au genou, et je n’aurais jamais pensé que ce serait la dernière fois que je jouerais pour mon pays.

Mais il semble que l’équipe soit beaucoup plus jeune maintenant. J’ai 32 ans et si l’occasion se présentait, j’adorerais rejouer mais cela serait probablement déjà arrivé.

Qu’avez-vous pensé de l’effondrement de Christian Eriksen à la suite d’un arrêt cardiaque en jouant pour le Danemark contre la Finlande ?

J’étais en route pour Cardiff pour travailler pour BBC Wales et j’ai garé ma voiture pour voir sur mon téléphone des messages d’amis qui en parlaient. Cela m’a fait me sentir drôle à l’intérieur.

En tant que professionnels, nous acceptons tous les risques du métier, mais ce qui est arrivé à Christian est hors de l’échelle. J’ai dû m’asseoir et réfléchir pendant dix à quinze minutes à ce qui s’était passé.



James a été choqué par la nouvelle de l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen (Photo: Pool via REUTERS)

Auriez-vous pu relancer le match ?

Je ne sais pas combien de joueurs seraient sortis et auraient joué après cela. Un événement comme celui-là les affectera encore longtemps.

Recommencer le match aurait probablement été la chose la plus éloignée de mon esprit et je ne pense pas que quiconque en dehors de l’UEFA aurait eu à se plaindre s’il n’avait pas fini.

L’Angleterre affronte l’Ecosse ce soir. Qu’avez-vous pensé de la sélection de Gareth Southgate face à la Croatie ?

La formation a surpris tout le monde, en particulier Kieran Trippier à l’arrière gauche, et il y avait un argument pour jouer Jack Grealish.

Mais Southgate a estimé qu’il avait besoin de l’expérience de Raheem Sterling au large. Tyrone Mings est probablement la meilleure option pour moi au centre à côté de John Stones.

