JAMES COMER: NIH savait depuis le début que l’argent des contribuables allait dans le laboratoire de Wuhan

Malgré les démentis répétés du directeur du NIAID, Anthony Fauci, que son agence ait utilisé l’argent des contribuables pour financer la recherche chinoise sur le gain de fonction, les National Institutes of Health – qui supervisent le NIAID – ont admis dans une lettre adressée au membre de rang du House Oversight Committee James Comer, R-Ky., qu’une « expérience limitée » a bien été menée. Comer était sur « The Ingraham Angle » pour discuter de la lettre.

NIH ADMET UN FINANCEMENT DE GAIN DE FONCTION

REPRÉSENTANT. JAMES COMER : Voici l’essentiel : ils savaient depuis le début que l’argent des contribuables allait dans ce laboratoire. Nous avons perdu des mois, et des mois, et des mois d’enquêtes pour essayer de prouver ce qu’ils savaient depuis le début : que l’argent des contribuables allait à ce laboratoire et qu’ils faisaient des recherches expérimentales risquées qu’ils n’auraient pas dû faire. Et dire : « Nous ne savons pas d’où vient ce COVID-19 », est ridicule. C’est gênant. Les Chinois se moquent de nous en ce moment. Et nous devons tenir cette administration responsable, et je pense que vous allez voir, Laura, plus de dénonciateurs se manifester. Je veux dire, il y a maintenant des gens dans la communauté de la santé qui savent ce qui se passait dans ce laboratoire. »

