James Corden de Peter Rabbit 2 nomme le personnage qu’il veut vraiment jouer à nouveau

Tout au long des deux histoires de Julia Donaldson, The Gruffalo et The Gruffalo Child, le rôle de la souris est celui d’un filou qui se retrouve en quelque sorte à éviter le danger. En créant ce qu’il pense être une créature de pure fabrication, connue sous le nom de “Le Gruffalo”, il finit par découvrir qu’une telle bête existe. Dans deux histoires différentes qui voient Gruffalo et Mouse se croiser, les talents vocaux de James Corden ont donné vie à ce personnage dans le court métrage d’animation nominé aux Oscars, ainsi que sa suite, parmi une distribution qui comprenait également Helena Bonham Carter, Tom Wilkinson et le regretté John Hurt.