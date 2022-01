James Corden a été testé positif pour COVID-19 jeudi et les épisodes de The Late Late Show ont par la suite été annulés pour les prochains jours. Corden a partagé son diagnostic sur Instagram, expliquant qu’il s’agissait d’un cas bénin en raison de son statut vacciné.

« Je viens d’être testé positif au covid 19. Je suis complètement vacciné, boosté et à cause de cela, j’ai la chance de dire que je me sens parfaitement bien », a écrit Corden. « L’émission ne sera plus diffusée dans les prochains jours. Restez en sécurité tout le monde. Tout mon amour, James x. »