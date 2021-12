James Corden a minci pour la nouvelle année. L’animateur de 43 ans de The Late Late Show with James Corden a révélé qu’il avait perdu 28 livres après avoir rejoint WW (anciennement Weight Watchers) en janvier. Corden est un ambassadeur de WW et a révélé à PEOPLE que le programme auquel il participe fonctionne bien.

« Laissez-moi vous dire – WW fonctionne vraiment », a déclaré Corden dans un communiqué par PEOPLE. « J’ai perdu 28 livres depuis le début de l’année, et pour la première fois, le poids que j’ai perdu n’est pas revenu. Cela change la donne et je me sens incroyable. » Corden a poursuivi en disant qu’il avait tendance à prendre du poids pendant la saison des vacances, mais qu’il était mieux préparé à gérer le chaos cette année.

« Cette période de l’année a toujours été une lutte pour moi quand il s’agit d’un mode de vie sain, mais j’entre dans la saison des fêtes plus confiant que jamais », a déclaré Corden. « C’est ma période préférée de l’année, et c’est tellement libérateur de savoir que je peux toujours profiter des aliments que j’aime le plus et ne jamais me priver. » Corden a poursuivi en disant que ses « vêtements lui vont mieux, mais j’aime juste un peu plus la crème glacée que ça »,

Corden a eu une année 2021 chargée. Parallèlement à son talk-show, Corden est apparu dans deux films – Peter Rabbit 2: The Runaway et Cendrillon. Il a également été l’hôte de l’émission de retrouvailles très attendue Friends: The Reunion. En septembre, le média britannique The Sun a rapporté que Corden avait admis avoir quitté The Late Late Show pour des raisons professionnelles et personnelles.

« J’ai quelques années pour continuer ce contrat », a-t-il déclaré. « Terminer la série sera toujours une décision familiale plus importante qu’une décision professionnelle. » Corden a poursuivi: « Il s’agira de personnes à la maison qui nous manquent beaucoup, pour qui nous avons le mal du pays. J’ai aussi l’impression que ma femme et moi avons trois jeunes enfants, et ce sont trois jeunes petits-enfants que nous avons emmenés des gens. » Corden a également déclaré: « Cela semble probablement particulièrement amplifié maintenant pendant la pandémie, mais j’ai le sentiment accablant que notre famille marche au rythme de mon tambour depuis très longtemps. » Corden est devenu l’hôte de The Late Late Show en 2015 en remplacement de Craig Ferguson. Son contrat actuel court jusqu’en août 2023.