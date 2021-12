James critique ce qu’on lui a dit sur le contrat de Salah à Liverpool

Photo de Clive Brunskill/.

David James a critiqué les suggestions selon lesquelles les joueurs de Liverpool comprendraient parfaitement si le club lui offrait un salaire extrêmement élevé pour le garder dans le Merseyside.

L’international égyptien est en fin de contrat à Liverpool à l’été 2023 et bien qu’il ne reste que 18 mois, le temps presse pour le club d’Anfield.

Salah a réitéré son importance pour les Reds en marquant le but solitaire lors d’une victoire 1-0 à domicile contre Aston Villa de Steven Gerrard ce soir.

Au total, l’ancien ailier de Chelsea et de la Roma, qui aura 30 ans l’année prochaine, a marqué 21 buts en 22 sorties toutes compétitions confondues pour Liverpool cette saison – et fourni neuf passes décisives.

À l’heure actuelle, Salah gagne environ 200 000 £ par semaine – 20 000 £ de moins que Virgil van Dijk – et quand James a appris sur Astro Sport que ses coéquipiers accepteraient que le joueur de 29 ans touche un salaire bien plus élevé qu’eux, l’ancien gardien de but ne l’avait tout simplement pas et a plaidé pour des bonus de but à la place.

Il a dit : « Ah merde. Déchets absolus. Quoi que les experts disent cela, ils disent des bêtises. Tout le monde s’attend à être traité de la même manière. Vous appréciez que Mo marque plus de buts, mais vous dites ensuite que s’il en fait plus, donnez-lui des bonus pour le justifier davantage.

Joueur massif

Liverpool se trouve dans une position extrêmement inconfortable en ce qui concerne le contrat de Salah, vous devez en discuter.

Car bien qu’il soit le joueur le plus important du club et le plus grand atout d’un million de kilomètres, un soutien excessif de son salaire pourrait potentiellement conduire à des divisions au sein de l’équipe de Jurgen Klopp, comme l’a souligné l’ancien gardien de but ce soir.

Il s’agit d’un exercice d’équilibre pour Liverpool, qui doit localiser et identifier un point idéal entre la satisfaction des exigences salariales de Salah sans mettre en colère le reste de l’équipe.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

