James Crumbley et Jennifer Crumbley accusés de fusillade à l’école

Vendredi, les procureurs du comté d’Oakland, dans le Michigan, ont déposé des accusations contre les parents du tireur scolaire accusé Ethan Crumbley. Selon les dossiers judiciaires obtenus par Law&Crime, James Robert Crumbley et Jennifer Lynn Crumbley sont inculpés de quatre chefs d’accusation d’homicide involontaire devant le 52e tribunal de district du Michigan, division 3.

Lors d’une conférence de presse concomitante pour annoncer les accusations publiquement, le procureur du comté d’Oakland Karen D. McDonald a déclaré que James Crumbley avait acheté le pistolet – un Sig Sauer de 9 mm – chez Acme Shooting Goods à Oxford, Michigan, le 26 novembre. Les employés du magasin ont déclaré aux enquêteurs qu’Ethan était présent pour l’achat. Le même jour, Ethan aurait photographié l’arme et partagé l’image sur les réseaux sociaux. Ethan a qualifié l’arme de « nouvelle beauté », a déclaré McDonald.

« La fête de la maman et du fils teste son nouveau cadeau de Noël », a écrit Jennifer Crumbley le 27 novembre, a déclaré McDonald.

Quelques jours plus tard, le 30 novembre, Ethan est accusé d’avoir tiré et tué quatre étudiants à l’intérieur de son école : Hana Sainte-Juliana, 14, Tate Myre, 16, Madisyn Baldwin, 17 et Justin Shilling, 17.

« Alors que le tireur était celui qui est entré dans le lycée et a appuyé sur la gâchette, il y avait d’autres personnes qui ont contribué aux événements du 30 novembre, et j’ai l’intention de les tenir également responsables », a déclaré McDonald. « La possession d’armes à feu est un droit, et ce droit s’accompagne d’une grande responsabilité. »

Des images de surveillance ont montré qu’Ethan Crumbley est entré dans une salle de bain avec un sac à dos, procureur adjoint du comté d’Oakland Marc Keast a déclaré lors d’une précédente comparution devant le tribunal pour Ethan.

« À ce stade, il a méthodiquement et délibérément parcouru le couloir en pointant l’arme à feu sur les étudiants et en tirant », a déclaré Keast. « Juste devant la salle de bain, il a commencé à tirer, juge. Après que les enfants aient commencé à fuir l’accusé, il a continué dans le couloir, encore une fois à un rythme délibéré et méthodique, pointant et visant à l’intérieur des salles de classe et sur les élèves qui n’avaient pas eu l’occasion de s’échapper. Cela a continué pendant quatre ou cinq minutes environ. L’accusé s’est rendu dans une autre salle de bain. Lorsque les députés sont arrivés, il a déposé l’arme à feu et il s’est rendu.

Les procureurs ont allégué que les parents d’Ethan Crumbley lui ont donné accès à l’arme nouvellement achetée et ont fermé les yeux sur plusieurs signes avant-coureurs.

Un enseignant a rapporté lundi qu’Ethan cherchait des munitions sur son téléphone. Les flics ont contacté les parents de Crumbley par téléphone et par e-mail au sujet de l’incident, mais ils n’ont obtenu aucune réponse, a déclaré McDonald.

« MDR. Je ne suis pas en colère contre toi », aurait déclaré Jennifer Crumbley à son fils en réponse à cet incident. « Il faut apprendre à ne pas se faire prendre. »

Mais le lendemain, le professeur a trouvé des lettres inquiétantes sur le bureau d’Ethan.

« Les pensées ne s’arrêteront pas », lit-on dans une déclaration qui comprenait un dessin d’un pistolet pointant vers les mots sur la page. « Aidez-moi », a-t-il ajouté.

L’enseignante a pris une photo des images sur son téléphone portable, a déclaré McDonald.

Une autre image montrait une balle et contenait les mots « du sang partout », a ajouté le procureur.

Les lettres incluaient en outre une autre image troublante d’une personne « qui semble avoir reçu deux balles et saigner », a poursuivi McDonald. « En dessous de cette figure se trouve un dessin d’un emoji qui rit. »

« Ma vie est inutile », aurait écrit Ethan. « Le monde est mort. »

Les parents ont été convoqués à l’école et Ethan a été retiré de la classe, a déclaré McDonald. Ethan a gratté les dessins et a apporté son sac à dos à une réunion avec les responsables de l’école et ses parents.

Les fonctionnaires ont essayé de montrer les photos aux parents d’Ethan, a déclaré McDonald; ils ont également dit aux parents qu’ils étaient « obligés » de placer Ethan en consultation dans les 48 heures.

« James et Jennifer Crumbley n’ont pas demandé à leur fils s’il avait son arme avec lui – ou où se trouvait son arme – et n’ont pas inspecté son sac à dos pour la présence de l’arme qu’il avait avec lui », ont poursuivi les procureurs.

Les parents « ont résisté à l’idée. . . de leur fils quittant l’école à ce moment-là », a poursuivi McDonald. Au lieu de cela, les parents sont partis sans leur fils, et Ethan « est retourné en classe ».

Jennifer Crumbley aurait envoyé un texto à son fils à 13h22 après la fusillade : « Ethan, ne le fais pas. »

James Crumbley aurait appelé le 911 à 13 h 37 pour signaler que son arme avait disparu et que son fils était peut-être le tireur.

L’arme avait été stockée déverrouillée dans un tiroir de la maison Crumbley, a déclaré McDonald.

Ceci est une histoire en développement . . .

[Screenshot via WDIV by way of WJXT]

