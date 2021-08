“James doit arrêter de se vanter, parler moins et jouer plus”

18/08/2021 à 19:24 CEST

James Rodríguez est à nouveau dans l’œil du cyclone. L’espoir que le Colombien a transmis en début de saison dernière avec Everton s’est transformé en incertitude ces dernières semaines et nombreux sont ceux qui commencent à désespérer de l’attitude du « caféiculteur ». ‘Tino’ Asprilla, ancien footballeur colombien et actuel commentateur ‘ESPN’, a demandé à James d'”arrêter ‘farandulear’, de parler moins et de jouer plus“.

“Il doit bien jouer, bien s’entraîner, plus de “montrer” parler moins et jouer plus. C’est la seule chose que vous avez à faire. James doit comprendre une fois pour toutes ça c’est le dernier qu’il va avoir, ou il l’attrape ou… sinon pourquoi va-t-il jouer ensuite ? Il le sait, il doit être un garçon intelligent et savoir que s’il va à l’Atlético de Madrid, c’est sa dernière chance”, a déclaré le Colombien sur ‘ESPN’.

Les déclarations d’Asprilla font référence à la dernière image publiée par James sur ses réseaux sociaux, à laquelle il a joint le message typique des fans de l’Atlético de Madrid, “ne jamais cesser de croire”. L’arrivée de Rafa Benítez ne semble pas non plus satisfaire le Colombien et Dans les prochains jours, nous verrons s’il finit par être transféré dans l’ensemble matelas Ou, au lieu de cela, vous décidez de prendre un autre train qui remettra votre carrière sur les rails une fois pour toutes.