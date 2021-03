James Durbin dit qu’il n’était « plus inspiré » avant son départ de RIOT SILENCIEUX.

Durbin a enregistré deux albums studio avec RIOT SILENCIEUX – 2017 « Rage au volant » et 2019 « Cowboys d’Hollywood » – au cours de son passage de trois ans avec le groupe. En septembre 2019, RIOT SILENCIEUX s’est séparé de Durbin et l’a remplacé par Jizzy Pearl. perle auparavant devant RIOT SILENCIEUX de 2013 à octobre 2016, date à laquelle il a été brièvement remplacé par Seann Nichols, qui n’a joué que cinq spectacles avec le groupe avant l’arrivée en mars 2017 de « Idole américaine » finaliste Durbin.

Lors d’une récente apparition sur « Vox & Hops », le podcast hébergé par Matt McGachy, leader d’un groupe de metal extrême CRYPTOPSIE, Durbin a déclaré son départ de RIOT SILENCIEUX (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous n’avons tout simplement pas pu parvenir à un accord pour aller de l’avant. Le processus de création d’albums n’a pas été quelque chose que j’ai vraiment apprécié, parce que nous faisions juste des disques jetables, et je n’aime tout simplement pas faire ça. Donc C’était un peu ça. Mais nous ne pouvions tout simplement pas arriver à un nouvel accord. Je voulais vraiment faire de la musique et vraiment me concentrer sur la nouvelle musique et la bonne musique.

« Mon implication sur [making music with QUIET RIOT] c’était que je recevais juste des pistes instrumentales qu’il n’y avait aucun changement – vous ne pouviez rien changer – et que je devais juste y écrire « , expliqua-t-il. » Et parfois, c’était plus facile à dire qu’à faire. Sur ‘Rage au volant’, quand j’ai rejoint le groupe pour la première fois, Seann Nicols avait écrit toutes les chansons, mais quand je me suis joint, j’ai eu, comme, deux semaines pour écrire toutes les nouvelles paroles et mélodies pour tout l’album – et enregistrer. J’ai dû l’écrire et l’enregistrer. Et à ce moment-là, ils étaient, comme, ‘Envoyez-nous simplement des voix sèches. Nous allons le mélanger. Ils ont littéralement laissé tomber le chant sec et imprimé le disque. Ils ne mettent aucun effet; ils n’y mettent rien. Ce qui est juste, comme, oh mon Dieu. [It was] mes grands débuts avec eux. C’est un disque de rock classique – c’est plus comme un TARTE HUMBLE record. Mais quand je l’ai enregistré, ça sonnait comme MONTAGNE. Cela sonnait comme du bon rock classique – des voix vraiment humides. J’ai fait beaucoup d’harmonies et de sections d’harmonie et tout et j’ai vraiment creusé mes talons là-dedans.

« Je sais Kevin [DuBrow, QUIET RIOT‘s original singer] était un grand fan de, et vraiment inspiré par, Steve Marriott de TARTE HUMBLE, tout comme moi, donc je creusais vraiment dans ça Steve Marriott chose. Et tout a été tout simplement emporté. Et certains morceaux ont été déposés dans la mauvaise section, et cela s’est produit sur les deux disques. Ce n’était pas mon cirque, pas mon singe. C’était le slogan que ces gars du groupe n’arrêtaient pas de se lancer dans les deux sens. «Pas mon cirque, pas mon singe. Nous devons juste nous asseoir. Si vous faites une suggestion, c’est comme: «Que voulez-vous dire? Et vous jouez côte à côte, et ils ne comprennent toujours pas.

« Cela fait juste partie du travail. Parfois, il faut pousser le papier. [And] c’est très difficile, surtout si vous n’êtes pas inspiré », Durbin ajoutée. « Et, vraiment, je n’étais tout simplement plus inspiré. J’aimais toujours jouer les concerts et tout et faire tout ça. Et je voulais juste passer plus de temps avec ma famille. Je voulais une semaine de congé pendant l’été pour continuer notre voyage de camping annuel, et cela a explosé et s’est transformé en une affaire plus importante que nécessaire.

« C’est drôle – tout a fini par être annulé pour 2020, et nous avons quand même pu faire notre voyage de camping. Nous avons eu notre gâteau et nous avons pu le manger aussi. Nous avons dû prolonger notre voyage. C’était génial. Et j’ai obtenu pour en faire ce disque tueur. «

Malgré tout ce qui s’est passé, Durbin dit qu’il ne regarde pas son passage avec RIOT SILENCIEUX comme un mauvais moment. Il a ajouté: « Je souhaite à ces gars tout le meilleur du monde. Je pense que c’est génial que Frankiede [Banali, late QUIET RIOT drummer] souhait était que le groupe continue, parce que Chuck Wright [bass], Alex Grossi [guitar], Jizzy Pearl et Johnny Kelly [drums] sont tous des musiciens assassins et ils travaillent très bien ensemble. Alex et Mandrin jouent ensemble depuis environ 15 ans. Et Johnny rappelle tellement Frankiejoue. C’est génial de savoir qu’il a été trié sur le volet par le gars. Les quatre derniers mois de tournée que j’ai fait dans le groupe étaient avec cette formation, sans Jizzy, et parfois Mike Dupke à la batterie. Mais c’était génial. «

Banali ressuscité RIOT SILENCIEUX en 2010, trois ans après le décès du membre fondateur et chanteur DuBrow.

RIOT SILENCIEUX est passé par deux chanteurs – Mark Huff et Scott Vokoun – avant que perlepour la première fois de trois ans avec le groupe.

RIOT SILENCIEUX a annoncé en septembre qu’il continuerait à tourner après Frankiela mort un mois plus tôt.

RIOT SILENCIEUX initialement présenté la légende de la guitare tardive Randy Rhoads et a traversé quelques premiers changements de line-up avant de sécuriser les musiciens qui ont enregistré « Santé du métal ».

Durbin a sorti le premier album de son groupe solo, DURBIN, « La bête se réveille », le 12 février via Frontiers Music Srl.