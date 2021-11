Lorsque l’on compare les réactions du commissaire de la NBA Adam Silver et de LeBron James aux événements américains avec les abus flagrants en Chine, ces deux-là sont un travail. La NBA a publié une déclaration dénonçant l’autodéfense aux États-Unis, mais la ligue et James semblaient être muets sur la disparition de la star du tennis chinois Peng Shuai. Elle a accusé un communiste chinois de haut rang de l’avoir violée et a disparu pendant un certain temps.

« Lâche » ne commence pas à décrire James et Silver. Il n’est pas étonnant que les anciens coéquipiers de James aient révélé qu’ils le considéraient comme un faux complet.

Le vétéran de douze ans de la NBA, Enes Kanter des Boston Celtics a déclaré : « J’ai eu tellement de conversations avec les anciens coéquipiers de LeBron et même eux sont le seul[s] cela m’a dit que LeBron, tout ce qu’il fait, c’est ses propres relations publiques et tout ce qu’il fait en essayant de défendre les choses n’est pas ce qu’il en pense vraiment.

James s’est fortement opposé à Kyle Rittenhouse la semaine dernière après qu’un jury l’a acquitté du meurtre de plusieurs fusillades lors d’une émeute de 2020 dans le Wisconsin à la suite de la fusillade de Jacob Blake.

Il a eu beaucoup plus à dire sur la justice sociale aux États-Unis au cours des dernières années, prenant toujours des positions radicales de gauche. Lorsque Serena Williams s’est effondrée et a agi comme une idiote d’enfant lors d’une défaite à l’US Open en 2018, James a affirmé qu’elle « se battait pour l’égalité ».

La NBA a également publié une déclaration de BS dénonçant le vigilantisme américain. En ce qui concerne les athlètes chinois manquants… pas un mot.

Le 2 novembre, Shuai a publié un message sur une plate-forme de médias sociaux chinois disant au monde que le vice-Premier ministre Zhang Gaoli l’avait violée il y a deux ans. Les dictateurs ont rapidement fermé ses réseaux sociaux et elle a disparu pendant plus de 2 semaines avant de finalement réapparaître en public, mais l’inquiétude pour son bien-être et sa capacité à parler et à se déplacer librement demeure.

James considère d’abord la dictature chinoise comme une méga-source d’argent. Il en va de même pour l’Argent. L’asservissement par la Chine des minorités ethniques n’atteint pas leur niveau de « lutte pour l’égalité ». L’absence hautement suspecte d’un dissident chinois non plus.

Après que Kanter ait exposé James pour cette hypocrisie, James a détourné la question de la Chine pour en faire sa personne préférée : lui-même. «Ce n’est certainement pas quelqu’un à qui je donnerais mon énergie. [He’s] essayant d’utiliser mon nom pour se créer une opportunité. Mais qu’en est-il de la Chine, LeBron ? Rien.

On peut presque entendre les dirigeants chinois dire à James et Silver : « Travail bien fait. Attendez-vous pour d’autres instructions.

Lien source