James et le vicomte Severn assumeront « un rôle de plus en plus médiatisé » | Royale | Nouvelles

Lors de l’une de ses dernières sorties royales, toute la famille est allée ramasser les déchets sur une plage de Southsea en septembre dernier, photographiée avec des sacs poubelles et des outils de préhension à la main.

Dans une récente interview, sa mère Sophie Wessex l’a décrit comme un enfant “en plein air” même pendant la quarantaine.

“James est très motivé pour sortir, donc en fait, cela n’a jamais été une lutte”, a déclaré Sophie.

Cependant, l’expert royal Camilla Tominey a suggéré que James et Louise joueraient un rôle plus important dans The Firm.

Elle a écrit dans The Telegraph: “Ayant effectué un certain nombre d’engagements récents en famille, y compris le ramassage des déchets sur la plage de Southsea en septembre dernier, il semble inévitable qu’ils assument un rôle de plus en plus important alors que leurs parents continuent de” intensifier “. en l’absence du duc et de la duchesse de Sussex et du duc d’York.

Tout comme Lady Louise et Kate Middleton, James rejoindra le Duke of Edinburgh’s Award l’année prochaine, mais ne devrait prendre une décision sur son titre royal qu’à 18 ans.

Après le recul des Sussex et du prince Andrew de leurs fonctions publiques, les parents de James se sont retrouvés avec de nombreux engagements royaux à prendre en charge.

La quantité de travail disponible signifie que Louise et James comme altesses royales officielles pourraient être utiles à la reine.

«Nous essayons de les élever en sachant qu’ils sont très susceptibles de devoir travailler pour gagner leur vie.

« C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres des RHS.

“Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais c’est très peu probable.”

En décembre 2020, James était 12e sur le trône avec sa sœur aînée juste derrière lui.

S’il était né après 2011, il aurait été en retard sur sa sœur, en raison de l’introduction de la loi sur la succession à la Couronne, qui a officiellement mis fin à la règle selon laquelle la progéniture mâle a préséance sur les femmes dans la ligne de succession.

Après la naissance de Lili, la fille de Harry et Meghan, la fille de la princesse Béatrice et le fils de la princesse Eugénie August, James est désormais 15e sur le trône.