James Franco aborde sa relation de travail avec Seth Rogen

James Franco dénonce son manque de relation avec son collaborateur de longue date Seth Rogen. Dans une interview sur le podcast The Jess Cagle de SiriusXM mercredi, Franco a déclaré qu’il avait toujours de l’amour pour son ancien partenaire Pineapple Express et The Interview, malgré les déclarations publiques que Rogen a faites en se distanciant de Franco à la suite des allégations de 2018 selon lesquelles l’acteur de Spider-Man avait été sexuellement inapproprié avec plusieurs femmes, dont des étudiantes de son ancienne école de théâtre.

« On lui a posé des questions sur moi, et je veux juste dire que j’aime absolument Seth Rogen. … J’aime Seth Rogen », a déclaré Franco à Cagle. « J’ai travaillé avec lui pendant 20 ans. Nous n’avons pas eu un seul combat pendant 20 ans. Pas un seul combat. Il était mon ami de travail le plus proche, collaborateur. Nous nous sommes juste gélifiés. »

« Ce qu’il a dit est vrai, vous savez, nous ne travaillons pas ensemble en ce moment et nous n’avons pas l’intention de travailler ensemble », a-t-il poursuivi. « Bien sûr, c’était blessant, dans le contexte, mais je comprends. Il devait répondre pour moi parce que je me taisais. Il devait répondre pour moi, et je ne veux pas de ça. C’est pourquoi, c’est l’un des les principales raisons pour lesquelles je voulais vous parler aujourd’hui : je ne veux plus que Seth ou mon frère ou qui que ce soit n’aient à répondre à ma place. »

En mai, Rogen a déclaré au Sunday Times qu’il n’avait pas l’intention de travailler avec Franco à l’avenir. « Ce que je peux dire, c’est que je méprise les abus et le harcèlement et que je ne couvrirai ni ne dissimulerai jamais les actions de quelqu’un qui le fait, ni ne mettrai sciemment quelqu’un dans une situation où il se trouve avec quelqu’un comme ça », a-t-il déclaré, « La vérité est que Je n’ai pas et je ne prévois pas de [work with Franco] en ce moment. » La star de Knocked Up a ajouté que les allégations « ont changé beaucoup de choses dans notre relation et notre dynamique ».

Franco a également partagé lors de l’interview de mercredi qu’il suivait un traitement pour dépendance sexuelle depuis des années. « En 2018, il y a eu des plaintes à mon sujet et un article sur moi et, à ce moment-là, j’ai juste pensé ‘Je vais me taire. Je vais l’être, je vais faire une pause.’ Cela ne semblait pas être le bon moment pour dire quoi que ce soit », se souvient-il. « Il y avait des gens qui étaient en colère contre moi et j’avais besoin d’écouter. Il y a un écrivain Damon Young et il a parlé de quand quelque chose comme ça arrive, l’instinct humain naturel est juste de l’arrêter. Vous voulez juste sortir devant et quoi que vous ayez à faire pour vous excuser, vous savez, faites-le. Mais ce que cela ne fait pas, c’est de vous permettre de faire le travail et de regarder ce qu’il y avait en dessous. «