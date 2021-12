James Franco brise le silence 4 ans après des allégations d’inconduite sexuelle

Dans le procès, les plaignants ont allégué que Franco avait organisé une classe de maître « Scènes de sexe » à la défunte école de cinéma et de théâtre Studio 4 et que « les étudiants-acteurs ont été encouragés à accomplir et à improviser des actes sexuels pendant le processus d’audition ». Le procès indiquait que Franco n’avait pas assisté aux essais mais les avait plutôt enregistrés, après quoi il avait « choisi » ses étudiants.

« Je n’étais pas la personne qui a sélectionné les personnes pour être dans la classe », a déclaré Franco sur le podcast. « Donc, ce n’était pas un plan directeur de ma part. Mais oui, il y a eu certains cas où, vous savez quoi, j’étais dans une relation consensuelle avec un étudiant et je n’aurais pas dû l’être. Je suppose qu’à l’époque, mon penser était si c’est consensuel, d’accord. Bien sûr que je savais, parler à d’autres personnes, d’autres professeurs ou autre, comme, ouais, ce n’est probablement pas une chose cool. À l’époque, je n’étais pas lucide. «

Le procès a affirmé que Franco avait affiché « un comportement inapproprié et à caractère sexuel généralisé envers les étudiantes en sexualisant leur pouvoir en tant qu’enseignant et employeur en faisant miroiter l’opportunité de jouer des rôles dans leurs projets ». La poursuite a également affirmé que les étudiants étaient « systématiquement contraints de se livrer à des actes sexuels simulés qui allaient bien au-delà des normes de l’industrie ».