James Franco brise son silence 4 ans après des allégations d’inconduite sexuelle

James Franco s’est exprimé pour la première fois depuis que cinq femmes l’ont accusé d’inconduite sexuelle en 2018. Dans sa première interview en quatre ans, Franco a déclaré à l’animatrice de Sirius XM, Jess Cagle, qu’il avait « fait beaucoup de travail » et avait lutté avec un dépendance sexuelle après être devenu sobre. Au moment où les allégations ont fait surface, Franco les a niées dans une interview sur The Late Show avec Stephen Colbert.

Mercredi, Franco a déclaré à Cagle que sa première réponse en 2018 était de rester silencieux. « Il y avait des gens qui étaient en colère contre moi et j’avais besoin d’écouter », a expliqué l’acteur de 127 Hours sur The Jess Cagle Show, rapporte PEOPLE. « Il y a un écrivain Damon Young et il a parlé de quand quelque chose comme ça se produit, l’instinct humain naturel est juste de l’arrêter. Vous voulez juste sortir devant et quoi que vous ayez à faire, excusez-vous, vous savez, comprenez-le fait. Mais ce que cela ne fait pas, c’est de vous permettre de faire le travail et de regarder ce qu’il y avait en dessous. «

« Quoi que vous ayez fait, même si c’était une gaffe ou si vous avez dit quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il y a probablement un iceberg sous ce comportement, de modeler, d’être simplement aveugle à vous-même qui ne sera pas résolu du jour au lendemain », a poursuivi Franco, ajoutant qu’il « faisait beaucoup de travail » sur lui-même. « J’étais en convalescence auparavant pour toxicomanie », a-t-il déclaré. « Il y avait des problèmes auxquels j’ai dû faire face et qui étaient également liés à la dépendance. Et j’ai donc vraiment utilisé mes antécédents de rétablissement pour commencer à examiner cela et à changer qui j’étais. »

Franco a déclaré à Cagle qu’il était « accro » au sexe pendant 20 ans après être devenu sobre à cause de l’alcool. Même s’il a continué à aller à des réunions et a essayé de parrainer d’autres personnes tout en restant sobre, il » agissait toujours de toutes ces autres manières, et je ne pouvais pas le voir « . Il « a trompé tout le monde » avant de commencer à sortir avec sa petite amie actuelle, Isabel Pakzad, et ne pouvait « jamais être fidèle » à qui que ce soit. Il était « complètement aveugle à la dynamique du pouvoir ou quelque chose comme ça, mais aussi complètement aveugle aux sentiments des gens », a déclaré Franco. « Je ne voulais pas blesser les gens. En fait, je n’étais pas vraiment un gars d’une nuit. Les gens avec qui je sortais ou sortais, je les voyais pendant longtemps, des années. C’est juste que Je ne pouvais être présent pour aucun d’entre eux. Et le comportement a dégénéré à un point tel que c’était comme si je faisais du mal à tout le monde. «

Plus tard, dans l’interview de grande envergure, Franco a admis avoir couché avec des membres de sa classe de théâtre, admettant que c’était mal. « À l’époque, je n’avais pas l’esprit clair, comme je l’ai dit. Donc, je suppose que cela se résume à mes critères, c’était du genre: » Si c’est consensuel, je pense que c’est cool. Nous sommes tous des adultes alors … ‘ », se souvient Franco.

En janvier 2018, cinq femmes ont accusé Franco d’inconduite sexuelle dans un rapport du Los Angeles Times. Quatre des femmes étaient d’anciennes étudiantes en théâtre de Franco. En 2019, deux des victimes, Toni Gaal et Sarah Tither-Kaplan, ont déposé une plainte pour inconduite sexuelle contre lui à Los Angeles. Gaal et Tither-Kaplan ont accusé l’acteur et ses partenaires commerciaux de se livrer à « un comportement inapproprié et à caractère sexuel généralisé envers les étudiantes en sexualisant leur pouvoir en tant qu’enseignant et employeur en faisant miroiter l’opportunité de jouer des rôles dans leurs projets ». Franco a réglé le procès plus tôt cette année, acceptant de payer un règlement de 2,2 millions de dollars.