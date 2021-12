James Franco dit qu’il aime Seth Rogen, malgré la fin de sa relation de travail

James Franco s’exprime longuement pour la première fois depuis qu’une vague d’allégations d’inconduite sexuelle a été portée contre lui – disant qu’il a passé les dernières années à travailler sur lui-même – et précisant une chose … il a toujours de l’amour pour Seth Rogen.

Franco a parlé avec « The Jess Cagle Podcast » de SiriusXM Mercredi, et a tout parlé des allégations à sa carrière et ses retombées avec Rogen.

Lire du contenu vidéo

Podcast Jess Cagle de SiriusXM

Si vous n’aviez pas entendu… Seth a déclaré dans une interview cette année qu’il n’avait pas l’intention de travailler avec Franco à la lumière des allégations portées contre son ancien ami. À cela, James a dit à Jess: « Bien sûr, c’était blessant dans le contexte, mais je comprends, vous savez, il a dû répondre à ma place parce que j’étais silencieux. »

Les commentaires de Rogen semblaient vraiment coller à Franco, étant donné à quel point les deux étaient proches, « Nous n’avons pas eu un seul combat pendant 20 ans. Pas un seul combat. Il était mon ami de travail le plus proche, collaborateur. »

Bien que le couple n’ait aucun projet prévu pour l’avenir, ils ont joué ensemble dans des films massifs, notamment « Pineapple Express », « The Interview », « Sausage Party » et « The Disaster Artist ».

Franco dit qu’il a utilisé ces dernières années pour réfléchir à ses problèmes et travailler pour se corriger, même en utilisant des outils qu’il a appris de sa sobriété pour l’aider à le faire.