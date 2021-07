James Franco paiera près de 44 000 pesos pour conduite sexuelle inappropriée – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Après des plaintes de conduite sexuelle inappropriée par plusieurs de ses étudiants de son école de cinéma ‘Studio 4 Film School’. L’acteur James Franco a conclu un accord monétaire pour clore le procès.

Selon le site ‘The Hollywood Reporter’, James Franco paiera près de 44 milliards de pesos pour régler le procès avant qu’il n’atteigne le tribunal.

L’accord entre James Franco et ses étudiants a eu lieu en moins d’un an

Ce règlement entre James Franco et les plaignants sera présenté à un juge de Los Angeles pour approbation.

Le règlement monétaire intervient moins d’un an après que deux anciens étudiants de James Franco ont poursuivi l’acteur.

Les étudiants Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal ont allégué que plusieurs étudiants de James Franco avaient été victimes de fraude.

En 2018, Tither-Kaplan était l’une des cinq femmes mentionnées dans un article du « Los Angeles Times » détaillant les allégations du comportement inapproprié de James Franco.

Selon ‘The Hollywood Reporter’, Tither-Kaplan recevra plus de 13 millions de pesos, tandis que Toni Gaala 4 millions 460 mille pesos.

L’argent non réclamé sera reversé au National Center for Women’s Law.

James Franco a fondé son école de cinéma ‘Studio 4 Film School’ en 2014

James Franco a également accepté des conditions “non financières” pour les plaignants individuels, dont les détails n’ont pas été divulgués.

Le procès contre James Franco nomme également le producteur Rabbit Bandini, et ses partenaires, dont Vince Jolivette et Jay Davis.

James Franco a reçu un recours collectif pour avoir prétendument fait pression sur ses anciens étudiants en cinéma pour qu’ils réalisent des scènes de sexe de plus en plus explicites devant la caméra.

En 2014, James Franco a ouvert son école de théâtre et de cinéma, mais elle a été fermée après ce procès.

“Alors que les défendeurs continuent de nier les allégations du procès, ils reconnaissent que les plaignants ont soulevé des questions importantes”, indique le communiqué des deux parties.

“Tout le monde s’accorde sur la nécessité de veiller à ce que personne dans l’industrie du divertissement, sans distinction de race, de religion, de handicap, d’origine ethnique, d’origine, de sexe ou d’orientation sexuelle, ne soit victime de discrimination, de harcèlement ou de préjugés de quelque nature que ce soit”, conclut le communiqué.

Source : SDP