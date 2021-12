James Franco reconnaît les allégations d’abus sexuels

Dans 2019, à la hauteur de la #Moi aussi, l’acteur était Accusé par plusieurs de ses anciens élèves de l’école de théâtre, Studio 4, situé à Los Angeles, lieu qu’il a fondé et où il enseigne depuis 2014. Ils ont déclaré à l’époque que Franco les aurait poussés à réaliser des scènes de plus en plus sexuelles et exploitantes devant la caméra.

Selon les médias locaux, eL’artiste est parvenu à un accord et au début de cette année, il a dû payer 2,2 millions de dollars, près de 8 milliards de pesos, à ceux qui ont entamé une procédure judiciaire contre lui.. Les plaignants ont accusé non seulement Franco, mais Vos partenaires de « sexualiser leur pouvoir en tant qu’enseignants et employeurs en ratant l’opportunité de jouer des rôles dans leurs projets ».

Cette semaine, après deux ans de scandale, l’acteur, connu pour avoir participé aux films de Homme araignée dans 2002 et 2007 pour et gagner un Golden Globe du meilleur acteur de L’artiste du désastre, a admis qu’elle avait eu des relations sexuelles avec des étudiants et qu’elle était aux prises avec une forte dépendance sexuelle. Il l’a fait ce mercredi 22 décembre, au Le podcast Jess Cagle SiriusXM, où votre hôte a publié quelques petits fragments avec plusieurs de ses confessions.

« J’avoue avoir couché avec des étudiants »Franco a déclaré à l’animatrice Jess Cagle dans son émission. « Je n’ai couché avec personne dans cette classe en particulier. Mais au cours de mon enseignement, j’ai couché avec les élèves, et c’était faux. »ajoutée.

Aussi dit-il : « Je suppose qu’à ce moment-là, ma pensée était : si c’était consensuel, ce n’est pas grave ». Cependant, il a affirmé que le fait que cela se soit révélé le mettait mal à l’aise.« Bien sûr, je savais que parler à d’autres personnes, d’autres enseignants ou autre, ne serait probablement pas agréable. À ce moment-là, il n’était pas lucide, comme je l’ai dit », s’est rappelé l’acteur.

L’artiste a également déclaré que son comportement était dû à son dépendance sexuelle et il a dit qu’il avait dû se rétablir pour abus d’alcool à l’âge de 17 ans. Après cela, elle a commencé à ressentir un fort besoin de validation, c’est pourquoi le sexe était le seul moyen de sortir de ses problèmes, a-t-elle déclaré. Et il ajouta : « Le problème avec ça, je suis sûr que vous pouvez le deviner, comme n’importe quel type de drogue ou quoi que ce soit, c’est qu’il n’y en a jamais assez. »

Jusqu’à présent, ses étudiants n’ont pas encore commenté la question.