James Franco sera destitué suite à une affaire présumée avec Amber Heard alors que les accusateurs prétendent qu’il a « minimisé » leurs expériences

James Franco devra répondre pour bien plus que d’admettre qu’il a couché avec certains de ses étudiants après que l’acteur a accordé une interview à propos d’allégations d’agression sexuelle pour la première fois en quatre ans.

Les avocats de deux femmes représentant Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal, qui ont chacune déposé des poursuites pour agression sexuelle contre l’acteur de « Pineapple Express », 43 ans, en 2009, n’ont pas été impressionnés par l’explication de Franco pour ses actions présumées et ont critiqué l’acteur dans une déclaration à People magazine après l’interview.

Tither-Kaplan et Gaal ont accepté d’abandonner leurs réclamations après que Franco ait accepté un règlement de 2 235 000 $.

« En plus d’être aveugle à la dynamique du pouvoir, Franco est complètement insensible à, et apparemment, ne se soucie toujours pas de l’immense douleur et souffrance qu’il a endurées à ses victimes avec cette imposture d’école de théâtre », a déclaré la déclaration des avocats à People. dit.

« Il est incroyable que même après avoir accepté un règlement, il continue de minimiser les expériences des survivants et d’ignorer leur douleur, bien qu’il reconnaisse qu’il n’avait aucune raison de créer une telle école en premier lieu.

« Ce n’était pas un malentendu sur le nom d’un cours, ce n’était pas le résultat d’un surmenage – c’était et c’est une conduite méprisable », ajoute le communiqué. « Personne ne devrait confondre cette interview avec Franco prenant la responsabilité de ses actions ou exprimant des remords sur ce qui s’est passé. C’est un esquive transparent des vrais problèmes publiés juste avant des vacances importantes dans l’espoir qu’il ne fasse l’objet d’aucun examen minutieux sur sa réponse. «

Dans un rapport du Los Angeles Times de janvier 2018, cinq femmes ont accusé le candidat aux Oscars de comportement sexuellement inapproprié dans son école de théâtre, Playhouse West Studio 4, dans la région de North Hollywood à Los Angeles.

L’école a fermé en 2017.

À la suite de la réponse de Franco aux incidents présumés au cours desquels il a admis avoir parfois utilisé sa célébrité comme un « leurre » pour attirer des étudiants à s’inscrire au cours « Sex Scenes 101 » qu’il a enseigné, Franco se serait maintenant retrouvé dans la ligne de mire des avocats représentant l’acteur en difficulté Johnny Depp dans sa longue et controversée bataille juridique avec son ex-femme Amber Heard.

Le réalisateur et star James Franco a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes. (REUTERS/Mike Blake)

Depp poursuit Heard en Virginie pour diffamation dans le cadre d’un procès de 50 millions de dollars concernant un éditorial du Washington Post en 2018 qu’elle a écrit dans lequel elle a décrit avoir été victime de violence domestique.

Franco devra maintenant s’asseoir pour la déposition au début de l’année prochaine et répondre aux questions sur ce qu’il savait des ecchymoses présumées sur le visage de Heard, selon Page Six.

Franco a reçu une assignation à comparaître après que des images de surveillance l’aient montré entrant dans un ascenseur avec Heard environ 24 heures après qu’elle et Depp aient eu une énorme poussière. Heard a allégué après le combat que Depp lui avait fait un œil au beurre noir.

Depp a nié les allégations du saut.

James Franco et sa petite amie Isabel Pakzad en octobre 2019. (Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

« J’ai nié avec véhémence les allégations de Mme Heard depuis qu’elle les a faites pour la première fois en mai 2016 … lorsqu’elle s’est présentée au tribunal pour obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire avec des ecchymoses peintes que des témoins et des images de surveillance montrent qu’elle n’avait pas chaque jour de la semaine précédente « , a déclaré Depp dans sa plainte contre Heard, selon Page Six. « Je continuerai de les nier pour le reste de ma vie. Je n’ai jamais abusé de Mme Heard ou de toute autre femme. »

Depp a déclaré qu’il avait intenté une action en justice « non seulement pour effacer mon nom et restaurer ma réputation, mais pour tenter d’apporter des éclaircissements aux femmes et aux hommes dont la vie a été blessée par des abus et à qui Mme Heard a menti à plusieurs reprises prétendant être leur porte-parole. »

L’équipe juridique de Heard avait affirmé que Franco vivait dans l’immeuble au moment de l’incident et qu’elle et l’acteur avaient simplement pris l’ascenseur ensemble. Les avocats de Depp ont déclaré que c’était « un mensonge ».

La date du procès est fixée au 11 avril 2022 dans le comté de Fairfax, en Virginie, et devrait durer 12 jours.

Les représentants de Franco n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.