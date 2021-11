James Franklin vient-il de confirmer où il entraînera après 2021 ?

L’entraîneur-chef de Penn State, James Franklin, a fait circuler son nom dans le moulin à rumeurs pendant un certain temps, et c’est en grande partie de son propre gré. Franklin a été réticent à offrir des déclarations publiques fermes sur son statut d’emploi au-delà de la saison 2021 alors que son nom est connecté au radar des entraîneurs à LSU et USC, mais il aurait offert une forte confirmation de son intention pour après cette saison lors d’un déjeuner avec le State College Quarterback Club.

Selon Neil Rudel de l’Altoona Mirror, via Twitter, Franklin a reçu une réaction positive du State College Quarterback Club lorsqu’il leur a dit qu’il prévoyait de rester à Penn State en 2022.

« Je ne vais nulle part », aurait déclaré Franklin à une foule de 200 personnes mercredi.

Le moment de la déclaration est remarquable. Franklin a hésité à faire une déclaration aussi ferme à plusieurs reprises cette saison, ce qui aurait pu n’être qu’une stratégie de carrousel d’entraîneurs. Franklin a embauché un nouvel agent, soulevant la possibilité que Franklin puisse potentiellement saisir une nouvelle opportunité qui était prête à payer. Mais cette déclaration intervient également à un moment où l’on pense que LSU éloigne Franklin de son radar et se concentre sur d’autres cibles potentielles. Cette déclaration de Franklin a-t-elle été faite en sachant que LSU était hors de propos pour Franklin, ou est-ce que cela a toujours été à l’ordre du jour ?

La semaine ou les deux prochaines devraient être incroyablement intéressantes pour Franklin et son avenir. C’est une chose de dire quelque chose comme ça lors d’un déjeuner comme le State College Quarterback Club. C’en est une autre de sortir et de le dire publiquement aux fans et aux médias qui regardent tout se dérouler.

Cela a été une saison décevante pour Franklin et Penn State. Penn State a commencé la saison en se sentant bien avec une fiche de 5-0, mais a depuis perdu quatre de ses cinq derniers matchs pour entrer dans le dernier match à domicile de la saison au Beaver Stadium avec une fiche de seulement 6-4. Penn State peut remporter une saison gagnante samedi avec une victoire contre Rutgers, mais la barre du succès avec deux matchs restants est loin de là où il semblait que la saison pourrait potentiellement se diriger en septembre.

L’histoire continue

Mais alors que la saison régulière se termine après deux autres matchs, l’avenir de Franklin sera solidifié d’une manière ou d’une autre. L’USC et le LSU ne perdront probablement pas trop de temps à verrouiller leurs prochains entraîneurs-chefs, mais il n’y aura peut-être pas trop d’autres options qui pourraient probablement éloigner Franklin de Penn State s’il envisageait d’autres opportunités potentielles.

Alors préparez-vous pour quelques semaines chargées. Jusqu’à ce que l’avion atterrisse, l’avenir de Franklin est toujours dans l’air.

