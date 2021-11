L’un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs de Manchester United, James Garner, a du mal à rester en forme alors qu’il était prêté à Nottingham Forest.

Il s’agit du deuxième passage du joueur de 20 ans sur le terrain de City, après y avoir joué la saison dernière avec beaucoup de succès.

Les applaudissements ont pleuvoir pour Garner au club des Midlands la dernière fois et il est devenu un favori des fans et un habitué de la première équipe sous la direction de Chris Hughton.

Le club planait autour de la zone de relégation lorsqu’il l’a rejoint et il était largement considéré comme l’un des joueurs clés qui ont aidé le club à effectuer une course décente et à se mettre en sécurité.

Forest l’a récupéré pour un autre prêt cet été, mais les choses ne se passent pas aussi bien pour l’homme né à Birkenhead, qui a commencé le mandat en tant que titulaire automatique mais qui a récemment été relégué sur le banc pour la majorité des matchs.

Hughton a été remplacé en tant que manager par Steve Cooper en septembre de cette année et c’est à cette époque que la forme de Garner a plongé et il a perdu sa place au profit du renaissant Jack Colback.

S’exprimant sur le podcast Garibaldi Reds de Nottinghamshire Live (via The Nottingham Post), l’ancien milieu de terrain de Forest Guy Moussi a déclaré que l’international anglais des moins de 21 ans devait se concentrer sur son jeu.

« Parfois, c’est la partie difficile », a déclaré Moussi. «Quand vous venez ici pour la première fois, vous devez faire en sorte que les gens respectent votre qualité et veuillent que vous jouiez.

« Quand vous revenez, c’est un état d’esprit différent. Maintenant, les gens s’attendent à ce que vous soyez toujours performant. Quand il est arrivé pour la première fois, nous pensions peut-être qu’il était un jeune, ce n’est pas grave. Maintenant, tout le monde attend de lui.

« C’est la partie la plus difficile, il doit donc se concentrer sur son jeu pour retrouver sa confiance. Il doit travailler pour être dans le onze de départ et le prendre à deux mains pour passer la prochaine fois qu’il en aura l’occasion.

Si Garner continue de passer la majorité de son temps sur le banc, il se pourrait que United le rappelle en janvier.

Cependant, après ses réalisations la saison dernière, cela pourrait être perçu comme un échec et un recul, de sorte que le joueur voudra travailler dur pour regagner sa place et prouver que le nouveau manager avait tort de l’avoir laissé tomber.

Forest occupe actuellement la 13e place du championnat.