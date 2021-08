James Garner de Manchester United conclut un nouvel accord de 4 ans – Man United News And Transfer News

Manchester United a été stimulé par la nouvelle selon laquelle James Garner devrait mettre la plume sur papier sur un nouvel accord de quatre ans.

Cela fait suite à des informations de la semaine dernière selon lesquelles l’avenir du joueur de 20 ans était en suspens après une rupture des pourparlers contractuels.

Cependant, Football Insider affirme que toutes les parties ont depuis conclu un accord, le talentueux milieu de terrain devant désormais approfondir son expérience en prêt.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a pratiquement confirmé une décision imminente lors de la conférence de presse d’avant-match d’aujourd’hui.

“Je penserais certainement que Jimmy serait prêté”, a déclaré le Norvégien aux journalistes.

« C’est plus ou moins fait. Il a très bien fait en pré-saison et il m’a vraiment impressionné et je pense que, pour sa carrière, une autre saison ou 6 mois de plus en championnat en jouant régulièrement l’aidera.

“Ce doit être le bon prêt, le bon coup, le bon club, la bonne façon de jouer pour n’importe lequel de nos jeunes, vraiment.”

Le milieu de terrain talentueux a été lié à quelques clubs, les espoirs du championnat Nottingham Forest, Stoke City et Sheffield United étant tous présentés comme des destinations possibles.

L’argent intelligent semble être de retour à Forest, avec qui le talentueux milieu de terrain a connu une excellente période de 6 mois la saison dernière.

Garner s’est rapidement imposé comme un pilier du City Ground, jouant 20 fois et remportant des éloges pour ses performances matures.

Et il a porté cette bonne forme en pré-saison, impressionnant le talisman des Reds Bruno Fernandes avec son style de jeu «vraiment agressif» et son tir de précision.

Les fans de United espèrent que le milieu de terrain cultivé profitera d’une autre saison de progrès avant de revenir se battre pour une place au cœur de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.