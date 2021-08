James Garner: Manchester United prévoit un prêt pour le jeune après un nouveau contrat à long terme – Man United News And Transfer News

in

Le jeune de Manchester United, James Garner, devrait être prêté après la prolongation de son contrat.

Selon Football Insider, des discussions sont en cours sur un nouveau contrat à long terme pour Garner.

Le joueur de 20 ans a toujours été considéré comme un talent exceptionnel par tout le monde dans et autour du club.

«Je crois qu’il a la chance d’avoir un grand avenir. Il sait que nous croyons en lui. Nous avons une grande confiance en lui en tant que prochain Michael Carrick.

Ce sont les mots d’Ole Gunnar Solskjaer après avoir donné à James Garner ses débuts en équipe première en 2019.

Pour faciliter son développement, Garner a été prêté à Watford en septembre 2020. Après des débuts prometteurs, il est rapidement tombé dans la hiérarchie sous la direction du nouveau manager Xisco Munoz.

Le club a décidé de mettre fin au prêt. L’Anglais a rejoint Nottingham Forest en janvier 2021 et n’a jamais regardé en arrière depuis.

Garner était un pilier du côté de Chris Hughton, commençant 18 des 19 matchs auxquels il a participé.

Il a joué les 90 minutes complètes dans tous ces matchs sauf un. Le joueur de 20 ans a fait preuve de maturité au-delà de ses années pour ancrer le milieu de terrain de Forest.

James Garner est un milieu de terrain polyvalent. Il peut fonctionner comme un numéro 6 traditionnel ou dériver plus loin comme un numéro 8.

À Watford, Garner a été déployé en tant que milieu de terrain avancé, jouant à la droite d’un milieu de terrain à trois dans le système de transition 3-5-2 de Vladimir Ivic.

Il a à peine participé à la préparation et a souvent reçu l’ordre d’appuyer haut et d’entrer dans la surface adverse.

D’autre part, à Nottingham Forest, Garner a joué un rôle beaucoup plus profond aux côtés de l’expérimenté Cafu.

L’équipe de Chris Hughton était plus défensivement dans une formation structurée en 4-4-2. Garner était fortement impliqué dans le jeu de construction et avait un rôle plus discipliné.

L’Anglais semblait plus à l’aise dans cette position car elle lui permettait de contrôler le jeu à son rythme.

Depuis l’arrivée de Garner, la moyenne de points par match de Forest s’est considérablement améliorée, passant de 0,96 à 1,37.

Jouant au cœur du milieu de terrain dans l’une des ligues les plus difficiles au monde, Garner a excellé dans son jeu et a acquis une expérience précieuse.

Comme indiqué ici hier, malgré le désir de Forest de le ramener pour une deuxième saison, un transfert de prêt à un club de Premier League semble idéal pour s’habituer à la physique et à la vitesse de l’élite anglaise.

Garner a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du pays et une autre superstar locale de United.