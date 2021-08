James Garner prolonge le contrat de Manchester United et scelle le retour du prêt de Nottingham Forest – News 24

in

James Garner a prolongé son contrat avec Manchester United et scellé un prêt à l’équipe de championnat Nottingham Forest pour la saison 21/22.

Son contrat devait expirer à la fin de la saison et le joueur de 20 ans aurait rejeté la première offre de renouvellement de United.

Mais après avoir réglé quelques problèmes mineurs, Garner a prolongé son séjour jusqu’à l’été 2024 avec l’option d’une autre année.

Garner revient à Forest où il a passé la seconde moitié de la saison dernière, jouant 20 matchs et marquant quatre buts tout en jouant dans une position de milieu de terrain plus profonde.

Sur son nouveau contrat, Garner a déclaré ce qui suit sur le site officiel du club :

«Je suis maquillé, Manchester United fait partie intégrante de ma vie depuis plus de 10 ans maintenant. Mes ambitions sont évidemment de devenir un joueur de l’équipe première ici. Je sais exactement ce qu’il faut, je suis prêt à montrer mes capacités à tout le monde et à continuer à lutter pour tous mes objectifs.

“La signature de ce nouveau contrat montre la confiance que le club a en moi, cela me donne une motivation supplémentaire et signifie tellement pour moi et ma famille.”

“Je veux être un grand joueur pour ce club un jour, c’est mon objectif ultime et je travaillerai chaque jour pour que cela se produise.”

L’international anglais des moins de 20 ans a déjà joué sept fois pour les Red Devils, faisant ses débuts en tant que remplaçant à la 90e minute lors d’une victoire 3-1 en Premier League contre Crystal Palace en février 2019.

La saison suivante, il a fait l’essentiel de ses apparitions à United, jouant six autres fois, dont quatre en Ligue Europa.

Il a passé la première moitié de la saison dernière en prêt à Watford où, malgré ses 21 apparitions, a été rappelé en janvier après être tombé en disgrâce avec le nouveau manager Xisco Munoz.

L’espoir né à Birkenhead semble avoir un grand avenir à Old Trafford et une autre saison de football en équipe première devrait le mettre en bonne position pour se battre pour une place en équipe première l’année prochaine.