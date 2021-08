James Garner rejoint Nottingham Forest en prêt de Manchester United

in

Nottingham Forest a signé sa quatrième signature de l’été avec l’arrivée de James Garner en prêt de Manchester United.

Le milieu de terrain de Manchester United revient au City Ground

James Garner doit retourner à Nottingham Forest jusqu’à la fin de la saison après avoir effectué un transfert de prêt au City Ground.

Le milieu de terrain de Manchester United revient dans le club avec qui il a passé la seconde moitié de la saison dernière afin de poursuivre son développement loin d’Old Trafford.

Garner, qui devrait signer un nouveau contrat avec les Red Devils dans le cadre de son prêt à Forest, a fait 20 apparitions avec Forest et a marqué quatre buts à Trentside.

Le joueur de 20 ans a passé la pré-saison dans le cadre des plans de la première équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, mais a été temporairement envoyé au City Ground.

Plus tôt dans la semaine, le patron de United a déclaré: “Je pense certainement que Jimmy sera prêté, c’est plus ou moins fait.

« Il a très bien fait et m’a vraiment impressionné. Pour sa carrière, une autre saison ou six mois de plus à jouer régulièrement l’aideront.

Garner arrive dans une équipe de Nottingham Forest qui n’a réussi à marquer aucun point jusqu’à présent cette saison.

Les Reds ont perdu les quatre matches de championnat jusqu’à présent – ​​contre Coventry City, Bournemouth, Blackburn Rovers et Stoke City – et la pression monte sur le patron Chris Hughton.

Le patron de Forest a eu du mal à faire entrer son équipe dans la ligue avec des blessures et un manque de profondeur d’équipe lui causant des problèmes de sélection.

Hughton n’a fait que quatre signatures jusqu’à présent cet été avec Garner après Philip Zinckernagel (prêt, Watford), Jordi Osei-Tutu (prêt, Arsenal) et Ethan Horvath (permanent, Club Brugges) au City Ground.

