James Garner très demandé par plusieurs clubs de championnat – Man United News And Transfer News

Sheffield United souhaite prêter le milieu de terrain de Manchester United James Garner pour la saison 2021/22, selon des informations.

Le joueur de 20 ans a passé la saison dernière en prêt dans le championnat, commençant à Watford avant qu’un changement de manager ne le laisse excédentaire par rapport aux exigences.

Il a ensuite déménagé à Nottingham Forest où il est rapidement devenu un joueur régulier de la première équipe et un favori des fans, jouant 20 matchs et marquant quatre buts.

Selon The Sun, Forest ” aimerait qu’il revienne, mais les Blades ont rejoint la course et sont très désireux de décrocher un contrat de prêt “.

“Garner, 20 ans, jouerait un rôle important dans les plans du patron Slavisa Jokanovic et pourrait couvrir le club de Bramall Lane en cas d’offres tardives pour des stars comme Sander Berge.”

Reste à savoir si United sera intéressé par un autre mouvement de championnat pour Garner.

Après avoir fait ses preuves à ce niveau la saison dernière, certains diront qu’il doit maintenant être défié à un niveau supérieur, soit dans un club de Premiership, soit dans l’une des autres meilleures ligues européennes.

Au fur et à mesure qu’il progressait dans l’académie, Garner a joué divers rôles au milieu de terrain central, aidant même parfois le défenseur central.

Cependant, depuis qu’il a rejoint Forest, il s’est imposé comme un milieu de terrain spécialisé, un poste que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait souhaité renforcer.

Mais la pré-saison écourtée de United n’a pas offert à l’homme né à Birkenhead de nombreuses occasions de revendiquer sa demande et il semble peu probable, bien que pas impossible à ce stade, qu’il fasse partie des plans de Solskjaer pour la nouvelle saison.

S’il s’agit d’un autre passage dans le championnat, un retour à Forest pourrait sans doute être une voie plus sûre pour le football régulier que d’aller vers l’imprévisibilité de Sheffield United nouvellement relégué.

Comme le dit Nottinghamforest.news, « il y aura d’autres clubs intéressés, mais United aimerait sûrement que Garner joue plus de 40 matchs en prêt et il le ferait à Forest.

“Les supporters aimeraient avoir la chance de voir le jeune en action au City Ground.”