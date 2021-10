James Gorman, PDG de Morgan Stanley Bank : « Je ne pense pas que les crypto-monnaies soient une mode »

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le PDG de la banque Morgan Stanley a une position favorable sur les crypto-monnaies et attend de voir ce que disent les régulateurs.

S’il existe encore des banquiers ayant des positions contre les crypto-monnaies, d’autres se sont ouverts à ce monde et ont compris qu’ils sont là pour rester.

Alors que le PDG de la banque JPMorgan, Jamie Dimon, a réitéré cette semaine que malgré son prix actuel, à son avis « le Bitcoin n’a aucune valeur », le PDG de la banque d’investissement mondiale Morgan Stanley, James Gorman, semble avoir une position très différente. .

Gorman a déclaré que les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, ils ne sont pas une mode passagère. À cet égard, il a déclaré: « Nous sommes attentifs, nous sommes respectueux et nous attendrons de voir comment les régulateurs le géreront. »

Le PDG de Morgan Stanley a parlé de Bitcoin et des crypto-monnaies lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la banque avec les analystes hier matin.

Soulignant que les crypto-monnaies ne disparaîtront pas, il a dit exactement :

Je l’ai déjà dit publiquement, je le répète. Je ne pense pas que les crypto-monnaies soient une mode. Je ne sais pas quelle devrait être ou ne devrait pas être la valeur de Bitcoin, mais ces choses ne vont pas disparaître.

Il a ajouté: « La technologie Blockchain derrière elle est évidemment très réelle et puissante. »

Mais ce n’est pas votre affaire directe

Il a également expliqué lors de l’appel sur les résultats : « Nous ne négocions pas de crypto-monnaies directement pour les clients de détail », ajoutant qu' »il y a d’autres joueurs qui choisissent de le faire ». Il a précisé: « Nous leur donnons accès à l’achat de crypto-monnaies via divers fonds et choses. »

En outre, a expliqué que les crypto-monnaies ne représentent actuellement pas une grande partie des activités de la banque, mais a dit qu’ils pourraient grandir à l’avenir. « Pour nous, honnêtement, ce n’est pas une grande partie de la demande commerciale de nos clients. Et cela peut évoluer et nous évoluerons avec lui », a-t-il déclaré, et a réitéré être attentif à ce que disent les régulateurs.

Bénéfices

En ce qui concerne le bilan de la banque, lors de l’appel d’affaires, Gorman a indiqué que les revenus et le bénéfice net ont augmenté de plus de 25 % par rapport à l’année précédente, grâce aux acquisitions d’E-Trade et d’Eaton Vance, qui ont augmenté les divisions de gestion d’actifs et de patrimoine de entreprises. Les actions de la banque ont augmenté de 1,5%.

« La société a réalisé un autre trimestre très solide, avec des revenus solides et une efficacité améliorée », a déclaré Gorman dans le communiqué. « Nous avons eu une performance exceptionnelle de notre banque d’investissement intégrée et enregistré de nouveaux actifs nets de 135 milliards de dollars US dans la gestion de fortune. »

CNBC note que bien que les banques rivales aient signalé un ralentissement des revenus des activités à revenu fixe au troisième trimestre, la force de Morgan Stanley réside traditionnellement dans sa franchise d’actions, la plus grande au monde.

Banque qui prend en charge Bitcoin

Morgan Stanley a été l’une des premières grandes banques à adopter Bitcoin. En mars, la banque a révélé qu’elle avait commencé à offrir des fonds Bitcoin à ses clients, étant la première à le faire. En avril, la banque a ajouté Bitcoin aux stratégies d’investissement de 12 fonds communs de placement.

De plus, en septembre, la banque a lancé une équipe de recherche sur les crypto-monnaies, dirigée par Sheena Shah, l’analyste crypto de l’entreprise.

En outre, la banque a annoncé en août avoir augmenté son exposition indirecte au Bitcoin en achetant plus d’un million d’actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), évaluées à environ 40 millions de dollars.

