James Gunn a dit que quelqu’un mourrait dans Guardians 3 et maintenant les fans ont des suppositions

Bien sûr, il est également tout à fait possible qu’aucun personnage principal ne meure réellement. Le commentaire original de James Gunn était simplement que “quelqu’un” mourrait. Il n’a jamais été précisé qu’il serait membre des Gardiens de la Galaxie. Il semble inévitable que quelqu’un meure dans le nouveau film. Il y aura probablement divers fantassins et serviteurs qui ne survivront pas. Et quel que soit le principal antagoniste du film, on suppose qu’il sera vaincu et qu’il pourrait donc mourir également.