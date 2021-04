James Gunn a réagi à l’histoire virale sur Steven Spielberg aimant les gardiens de la galaxie

Il y a eu une histoire sur Internet, comme eux, qui prétend être une liste des 20 films préférés de Steven Spielberg. Et sur cette liste, le seul film de super-héros à trouver est les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Bien que l’authenticité de la liste soit au mieux suspecte, et James Gunn le sait, Spielberg a déclaré publiquement qu’il était fan du film. De plus, il l’a appelé son préféré dans le genre. Interrogé sur la liste, Gunn a partagé sa réaction en apprenant que l’homme qui l’avait inspiré était un fan de son travail.