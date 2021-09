James Gunn aimerait une nouvelle bande-annonce de Guardians of the Galaxy PS5

in

Sony a présenté une nouvelle bande-annonce pour les prochains Gardiens de la Galaxie de Square Enix lors de la PlayStation Showcase d’aujourd’hui.

À la manière de Marvel, la bande-annonce était inondée de couleurs vives et saturées, d’une bande-son rock et de nombreux moments de blagues comme vous pourriez en trouver dans les films de James Gunn.

L’histoire des Gardiens de la Galaxie semble avoir tout ce que les fans de Marvel ont l’habitude de voir, puis un peu plus. Vous avez votre MacGuffin dans ce que la bande-annonce a surnommé «The Promise», Star-Lord faisant la lumière sur tout ce que le grand prêtre important monologue, et beaucoup d’action exagérée pour démarrer.

Tous les Gardiens sont présents et représentés, avec l’inclusion notable de Cosmo, un golden retriever dans une combinaison spatiale qui se trouve être un télépathe. Cosmo est le responsable de la sécurité de Knowhere selon PlayStation, et c’est tout simplement adorable.

Ce ne sera pas la première fois que les Gardiens auront leur propre jeu. Contrairement à Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, le point de vue de Square Enix sur l’équipe de bandes dessinées est axé sur l’action, ce qui peut être vu dans la bande-annonce alors que Star-Lord utilise ses blasters élémentaires.

Dans ce qui est sans doute un choix étrange pour un jeu sur un ensemble héroïque, il semble que Star-Lord sera le seul personnage que les joueurs peuvent contrôler, tandis que le reste de l’équipe peut être chargé d’aider les joueurs pendant le combat.

La bande-annonce semble prometteuse. Il n’y a aucun des signes déchirants qui ont souvent affligé les jeux vidéo réalisés sur les franchises de films à succès au cours des années passées. La pression est forte pour que les Gardiens de la Galaxie soient considérés au même niveau que Spider-Man d’Insomniac, mais sur la base de ce que cette bande-annonce a montré, il est prudent de dire que vous pouvez être prudemment optimiste quant au fait qu’il pourrait avoir la même qualité lors de sa sortie. .

Le jeu arrive sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 26 octobre et est maintenant disponible en pré-commande.