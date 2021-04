James Gunn compare la brigade suicide aux gardiens de la galaxie

La Suicide Squad sortira sur HBO Max en même temps que les théâtres. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Alors que le personnage de The Suicide Squad sera en grande partie de mauvaises personnes, James Gunn a réuni un solide casting d’acteurs pour compléter le casting. En plus de la poignée de visages de retour de l’original de David Ayer en 2017, les noms familiers incluent Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Michael Rooker et Sylvester Stallone. Et avec la cote R, les divers décès seront probablement particulièrement brutaux.