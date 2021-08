James Gunn compare The Suicide Squad à Jaws tout en parlant de sa sortie HBO Max

L’homme marque un point. Tous les films, peu importe combien d’argent ils gagnent au box-office, finissent par fermer leur fenêtre de cinéma. En tant que tels, des classiques comme Jaws ou Star Wars: A New Hope deviennent des classiques parce qu’ils sont regardés encore et encore – transmis de génération en génération via une sortie à domicile. Ainsi, The Suicide Squad a le potentiel d’avoir un héritage, malgré le fait que beaucoup regardent les débuts de James Gunn dans le confort de leur foyer via HBO Max.