James Gunn confirme qu’il développe un nouveau projet DC ⋆ .

La Suicide Squad a peut-être échoué au box-office après avoir échoué à récupérer le gros budget de 185 millions de dollars des cinémas, mais cela n’a pas dissuadé Warner Bros. et DC Films de vouloir travailler avec James Gunn de nouveau. Plutôt l’inverse, en fait.

Bien sûr, cela aide que la deuxième sortie de la Task Force X soit devenue l’un des épisodes les plus acclamés de l’histoire de DCEU, avec un buzz commençant à se créer autour de la prochaine série dérivée Peacemaker. Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a admis qu’il aimerait rester dans l’autre univers partagé des super-héros d’Hollywood, et les supérieurs seraient ravis de le garder.

Interagissant avec un fan des médias sociaux, Gunn a confirmé qu’il travaillait sur un tout nouveau projet DCEU en dehors de Peacemaker, mais il ne révélerait pas plus de détails que le fait que nous n’en entendrons pas parler à DC FanDome, et il n’est certainement pas Deadshot vs Bloodsport

Oui, je développe un autre projet DC en plus de Peacemaker. – James Gunn (@JamesGunn) 3 octobre 2021

L’hypothèse la plus évidente serait un troisième Suicide Squad, mais avec un tournage sur Guardians of the Galaxy Vol. 3 se préparant à commencer avant la fin de l’année, Gunn veut-il vraiment être connu comme le gars qui ne fait rien d’autre que de faire des adaptations de bandes dessinées basées sur des ensembles peuplées de personnages moins connus? Probablement pas, il sera donc intéressant de découvrir ce qu’il prépare chaque fois qu’il révèle le film mystère ou l’émission télévisée sur laquelle il travaille.